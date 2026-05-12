ROTEIRO MANUEL MARÍA
Avantar celebra as Letras Galegas cunha “Afroliada”
A novena edición da “Fo-liada” e o tradicional Roteiro de Manuel María centrarán a programación das Letras Galegas impulsada pola Agrupación Cultural Avantar, en colaboración co Concello do Carballiño.
As actividades foron presentadas este luns no Concello polo responsable de Cultura, Diego Fernández, e o vocal de Avantar, Darío Rodríguez. Fernández destacou que a foliada, que terá lugar o 23 de maio, “é unha actividade que xa forma parte do calendario das Letras Galegas da nosa vila grazas ao gran traballo de Avantar”. A principal novidade este ano será a “Afroliada”, unha proposta que fusiona música tradicional galega e africana, “a cargo dun grupo musical do Barbanza que emprega instrumentos de percusión africanos e da nosa tradición como a gaita ou o tamboril”, explicou Rodríguez.
Este concerto, previsto para as 19,00 horas na Praza da Veracruz, será o preámbulo da foliada, que comezará ás 20,30 horas percorrendo diversos establecementos hostaleiros e rúas da vila. “Están convidadas agrupacións do sur de Lugo, do sur da Coruña e de Celanova, e tamén esperamos a moitos bailadores desta comarca e da comarca do Ribeiro”, asegurou Darío Rodríguez, destacando que “estamos seguros de que vai ser de novo un gran escaparate da nosa cultura máis xenuína”.
Avantar organiza tamén o tradicional Roteiro Manuel María os días 20 e 21 de maio, coa participación de escolares de centros educativos de Primaria e Secundaria que, guiados por un persoeiro, percorrerán lugares da vila.
