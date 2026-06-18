Castrelo avanza en los recursos para los mayores

El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria de la Xunta, Antón Acevedo, y la subdirectora xeral de Envellecemento Activo e Prevención da Dependencia, Eloína Núñez, visitaron este miércoles Castrelo de Miño acompañados por el alcalde, Avelino Pazos, para conocer de primera mano los recursos de atención a las personas mayores existentes en el municipio y analizar sus necesidades.

Durante la visita recorrieron las casas do maior “Juana Tovar”, en Paradela, y “Castrelo de Miño”, en Vide, ambas integradas en la red autonómica de atención, así como la Vivienda Comunitaria de la localidad. En los distintos centros mantuvieron encuentros con residentes y trabajadores para recoger sus impresiones y propuestas de mejora con el objetivo de seguir reforzando la calidad de la atención prestada a las personas mayores.

El regidor destacó la importancia de la colaboración entre administraciones para avanzar en nuevos proyectos y mejorar los servicios existentes. En este sentido, señaló que “é fundamental contar co apoio da Xunta para seguir mellorando os recursos destinados ás nosas persoas maiores e avanzar en novos proxectos que contribúan ao seu benestar”.

Por su parte, Acevedo puso en valor la red gallega de centros de día y casas do maior, al considerar que “é un recurso fundamental para favorecer a atención e o coidado das persoas de máis idade, promovendo a súa autonomía e actividade social e favorecendo a conciliación das súas familias”.