GENTE MAYOR
Castrelo avanza en los recursos para los mayores
GENTE MAYOR
El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria de la Xunta, Antón Acevedo, y la subdirectora xeral de Envellecemento Activo e Prevención da Dependencia, Eloína Núñez, visitaron este miércoles Castrelo de Miño acompañados por el alcalde, Avelino Pazos, para conocer de primera mano los recursos de atención a las personas mayores existentes en el municipio y analizar sus necesidades.
Durante la visita recorrieron las casas do maior “Juana Tovar”, en Paradela, y “Castrelo de Miño”, en Vide, ambas integradas en la red autonómica de atención, así como la Vivienda Comunitaria de la localidad. En los distintos centros mantuvieron encuentros con residentes y trabajadores para recoger sus impresiones y propuestas de mejora con el objetivo de seguir reforzando la calidad de la atención prestada a las personas mayores.
El regidor destacó la importancia de la colaboración entre administraciones para avanzar en nuevos proyectos y mejorar los servicios existentes. En este sentido, señaló que “é fundamental contar co apoio da Xunta para seguir mellorando os recursos destinados ás nosas persoas maiores e avanzar en novos proxectos que contribúan ao seu benestar”.
Por su parte, Acevedo puso en valor la red gallega de centros de día y casas do maior, al considerar que “é un recurso fundamental para favorecer a atención e o coidado das persoas de máis idade, promovendo a súa autonomía e actividade social e favorecendo a conciliación das súas familias”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
GENTE MAYOR
Castrelo avanza en los recursos para los mayores
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Cinco heridos tras una gran colisión entre dos coches en Castrelo de Miño
DEPORTE LOCAL
Castrelo busca reforzar el Parque Náutico de Galicia
Lo último