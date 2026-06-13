Cinco heridos tras una gran colisión entre dos coches en Castrelo de Miño

Tras un viernes negro en la provincia de Ourense, en la madrugada del sábado se vivía otro accidente impactante. Cinco personas resultaron heridas tras una gran colisión entre dos coches en el municipio ourensano de Castrelo de Miño. Según la información del 112 Galicia, el accidente se produjo alrededor de las 02,00 horas en la carretera OU-402, a la altura de la zona de Barral.

El primer aviso del siniestro llegó al Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia a través de llamadas de alertadores, así como mediante un sistema automático de un teléfono móvil, que permitió establecer contacto con las personas implicadas en el accidente.

Aunque todas las personas implicadas estaban liberadas y accesibles en el momento de la llegada de los servicios de emergencia, presentaban lesiones de diversa consideración, por lo que fueron evacuadas por el servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

En el operativo participaron además agentes de la Guardia Civil de Tráfico, miembros del GES de Ribadavia y voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, que colaboraron en las labores de asistencia y seguridad en la zona.