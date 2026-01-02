Un parque más verde para combatir el calor en Castrelo
CIEN ARBOLES
La actuación renaturaliza la zona del embalse con árboles autóctonos y rutas de bajo impacto
Castrelo de Miño da un paso más en la mejora de sus espacios públicos con la renaturalización del parque situado junto al embalse, una actuación estratégica orientada a reforzar la calidad ambiental del municipio y a mitigar el efecto isla de calor, favoreciendo un entorno más fresco y con mayor vegetación.
El proyecto, que acaba de concluir, contó con una inversión de 52.947 euros de Xunta y Diputación, con el objetivo de crear un espacio de disfrute para los vecinos, preparado para soportar grandes afluencias de visitantes en momentos puntuales, preservando y reforzando a la vez los valores ambientales del entorno.
Las obras incluyeron la mejora del camino existente mediante labores de bacheado y estabilización, así como la creación de nuevos recorridos peatonales de bajo impacto ambiental. Estos itinerarios se ejecutaron con losas de piedra natural colocadas sobre una base de arena y separadas entre sí, permitiendo el crecimiento de la hierba y favoreciendo la infiltración del agua en el terreno.
Más árboles
En el plano ambiental, se llevó a cabo la plantación de más de un centenar de árboles autóctonos para generar zonas de sombra, mejorar el confort térmico y aumentar el secuestro de carbono, mitigando el calor. Además, se incorporaron arbustos y especies vegetales de interés para los polinizadores, con el objetivo de contribuir a incrementar la biodiversidad del entorno.
El alcalde, Avelino Pazos, destacó que “seguimos a traballar cunha aposta firme e decidida pola preservación do medio ambiente, impulsando actuacións que respectan a nosa contorna natural e que, ao mesmo tempo, contribúen a mellorar a calidade de vida da veciñanza de Castrelo de Miño e das persoas que nos visitan”, subrayando la apuesta municipal por soluciones sostenibles y respetuosas con el medio.
