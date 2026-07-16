Muere a los 72 años Vicente Gómez, alcalde de Castrelo do Val

El alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez García, ha muerto este jueves a media tarde en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, donde permanecía ingresado desde hace dos semanas a causa de una larga enfermedad contra la que llevaba luchando casi dos décadas. Nacido en Nocedo do Val (Castrelo do Val) en 1954, el dirigente del PSdeG-PSOE deja tras de sí una dilatada trayectoria política y sindical, con más de tres décadas de servicio público y a punto de cumplir 21 años al frente del Concello castrelao. De hecho, este pasado lunes había delegado las funciones de la alcaldía en la 2ª teniente de alcalde, Lucía Gil Cid.

Inicios políticos en Verín

Trabajador del sector de la construcción y miembro de UGT, inició su carrera política en 1989, cuando se incorporó como concejal del PSOE en el Concello de Verín tras la renuncia de un compañero. Revalidó el acta en las elecciones municipales de 1991 y ese mismo año asumió como concelleiro de Obras y Urbanismo, después de que una moción de censura permitiera al socialista Emilio González Afonso acceder a la Alcaldía. En las elecciones municipales de 1995 encabezó la candidatura socialista en Verín, aunque pasó a la oposición tras la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular.

Su etapa política en Castrelo do Val comenzó en 1999, cuando concurrió como número dos de la candidatura del PSOE y fue nombrado primer teniente de alcalde. En septiembre de 2005 asumió la alcaldía tras la dimisión de Raúl Fernández Fernández, regidor desde 1987, tras ser designado delegado provincial de la Consellería de Política Territorial.

Cinco mayorías absolutas

Desde entonces, Vicente Gómez consolidó un amplio respaldo vecinal. En las elecciones municipales de 2007 obtuvo la mayoría absoluta, un resultado que revalidó en 2011, 2015, 2019 y 2023, encadenando cinco mayorías consecutivas. En 2015 también fue designado diputado provincial, cargó que compatibilizó con la alcaldía durante esa legislatura, hasta 2019.

Figura muy querida

La noticia de su muerte ha causado una gran conmoción entre sus familiares, así como en la comarca de Monterrei y la política ourensana, ya que era una figura conocida, respetada y querida por su cercanía y compromiso con el municipalismo. Su cuerpo será velado desde este viernes, a partir de las 10,00 horas, en el tanatorio La Paz de Verín, donde también tendrá lugar el funeral, previsto para mañana sábado a las 12,00 horas, tras el que será incinerado en la intimidad familiar. En las próximas horas se espera que el Concello, el PSdeG-PSOE de Ourense y otras instituciones trasladen sus condolencias.