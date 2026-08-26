El Claustro Barroco acoge la décima Feira do Stock de Celanova

El recinto del Claustro Barroco celanovés muda su silencio para acoger la décima edición de la Feira do Stock de Celanova. El monasterio de San Salvador abrirá las puertas los días 29 y 30 de agosto para transformar este lugar en un escaparate. La iniciativa busca dinamizar la economía del municipio atrayendo a vecinos y forasteros hacia el corazón de la villa. El cambio de estación asoma en el horizonte y los comerciantes se preparan para liquidar.

El evento integrará a una veintena de negocios de moda, calzado, complementos, hogar y juguetes. La gerente de la entidad organizadora CHEA, Andrea González, animó al público a descubrir la oferta disponible, que funcionará desde las 11,00 hasta las 20,00 horas.

Respaldo

Durante el anuncio, los representantes Rosa Díaz y Aurelio Hierro ensalzaron la necesidad de respaldar las compras de proximidad para sostener las tiendas del entorno. La colaboración resulta clave para mantener la riqueza de la zona.

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El alcalde Antonio Puga expresó una enorme satisfacción por consolidar esta actividad en el calendario municipal. El mandatario valoró el esfuerzo del colectivo mediante unas palabras de agradecimiento: “Temos que agradecer e darlle a enhoraboa á asociación CHEA e aos participantes, polo seu compromiso e o traballo que levan para mantela e que ano a ano segue a ser un reclamo para que a xente siga vindo a Celanova”.

Para completar el programa, la cita brindará música, un área gastronómica, espacios de juego y sorteos a lo largo del los dos días que durará el evento.