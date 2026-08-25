¿Sabe usted que la Policía Local de Celanova se quedó sin parque automovilístico?

¿Sabe usted que el parque automovilístico de la Policía Local de Celanova ha quedado reducido a cero? Uno está fuera de servicio por la rotura de una ventanillla y el otro, más carne de desguace que de patrullaje, murió precisamente este lunes por una rotura del embrague. ¿Que en caso de emergencia, los celanoveses tendrán que mandar un taxi para que acudan los agentes? ¿Que la cosa parece de chiste pero tiene poca broma? Y que no pase nada.