La provincia de Ourense ya iza una nueva bandera de Los Pueblos Más Bonitos de España

Este 1 de octubre, Vilanova dos Infantes se suma al Día de los Pueblos Más Bonitos de España, un reconocimiento simultáneo al patrimonio, la cultura y la vida de nuestros pueblos. Desde el Concello de Celanova lo simbolizaron con la izada de la bandera de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España desde lo alto de la Torre de la Homenaje del burgo medieval y con la lectura de un manifiesto a favor del rural, de quienes lo habitan y de su futuro. Un hermoso gesto compartido para celebrar juntos, a la misma hora, todo lo que nos une y el valor de nuestra tierra.

Vilanova dos Infantes, en la provincia de Ourense, uno de los pueblos más bonitos de España | La Región

En el acto estuvo presente el alcalde de Celanova, Antonio Puga, acompañado por miembros del grupo de gobierno y personal de la Fundación Curros Enríquez, entidad encargada de la gestión turística de la Torre de la Homenaje.

La Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España agrupa municipios que acreditan un alto valor paisajístico, patrimonial y cultural, y la incorporación en este 2026 de Vilanova dos Infantes supuso un impulso significativo para el turismo de la zona.

Un reconocimiento que visibiliza también el esfuerzo colectivo de la vecindad y de las instituciones locales en la salvaguarda de un legado histórico excepcional: la Torre de la Homenaje, declarada Bien de Interés Cultural, y un burgo medieval único en Galicia, que atesora la enigmática cueva de San Vivián. El conjunto parroquial se completa con la iglesia de San Salvador y el santuario del Cristal.