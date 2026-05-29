Xoel López actuará en Celanova el 23 de agosto

El claustro barroco del Monasterio de San Salvador de Celanova acogerá el próximo 23 de agosto una nueva edición del ciclo musical “Rock entre pedra e poesía”, que este año contará con la actuación del cantante Xoel López.

La presentación oficial del evento tuvo lugar ayer en Ourense con la participación del alcalde de Celanova, Antonio Puga; el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo; el director del área de Cultura de la Diputación de Ourense, Marcos Vázquez; y el productor de Escena Sonora, José Freiría.

Antonio Puga destacó que el ciclo “converteuse nun referente e nun exemplo de como se debe xestionar un evento”, subrayando además el valor de celebrar el concierto en un espacio patrimonial único.

La cita alcanzará este año su quinta edición, consolidada como uno de los eventos culturales más destacados del verano en la provincia. “É un orgullo ofrecer o que temos, esa atmosfera que se xera, esas emocións”, afirmó el alcalde celanovense.