La biblioteca y el aula Cemit de Cenlle mejorarán con una ayuda de 19.400 euros

Cenlle recibirá una ayuda de 19.400 euros de la Xunta para mejorar las instalaciones de la biblioteca pública municipal y del aula Cemit. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó este pasado viernes ambos espacios acompañado de la alcaldesa, Rebeca Sotelo, y destacó que la actuación permitirá adecuarlos y mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades culturales.

La subvención, que procede de la convocatoria de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, permitirá acondicionar el espacio que comparten la biblioteca y el aula Cemit, dos servicios municipales vinculados a la actividad cultural y formativa. La actuación se enmarca en la apuesta de la Xunta por modernizar este tipo de infraestructuras y garantizar que puedan ofrecer unas instalaciones más accesibles y adecuadas para sus usuarios.

Rebeca Sotelo; alcaldesa de Cenlle y Manuel Pardo; delegado de la Xunta en Ourense, durante el anuncio de la ayuda en Cenlle. | Xunta

La ayuda forma parte de una convocatoria dotada de 500.000 euros, con la que la Xunta apoya la mejora de 39 infraestructuras culturales de toda Galicia. En la provincia de Ourense son siete los concellos beneficiarios, entre ellos Cenlle, Ribadavia, O Carballiño, Allariz, Celanova, Vilar de Barrio y Xunqueira de Espadanedo, con una inversión conjunta superior a los 85.000 euros para accesibilidad, eficiencia energética y equipamiento.