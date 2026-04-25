Hallan a un hombre muerto en una viña incendiada en Cenlle

Una persona ha muerto este sábado en la provincia de Ourense. Según apuntan las primeras informaciones, el cuerpo sin vida corresponde a un hombre de 78 años que acudía a una viña entre las parroquas de Osmo y Rioboó, en Cenlle, lugar donde se produjo un incendio.

El 112 Galicia tuvo constancia de la desaparición de una persona minutos antes de las 16.50 horas, después de que un familiar alertase de su falta.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, al GES de Ribadavia y al personal del distrito forestal de la zona. Se puso en marcha así un operativo de búsqueda, que finalmente concluyó con la localización de la persona, que fue hallada sin vida.

Un conato de incendio

El fuego se inició a las 15:51 horas, según informó Medio Rural, y fue controlado a las 20:08 tras calcinar 0,1 hectáreas. Fueron movilizados dos agentes, tres brigadas, tres motobombas, un técnico y dos aviones.

Esta es una última hora sobre el hallazgo de un muerto en la provincia de Ourense. La Región ampliará esta información a medida que sea posible. Toda la información, también en la edición en papel y en las redes sociales minuto a minuto.