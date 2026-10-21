Acusa a un vecino de golpearlo con un sacho en Chandrexa de Queixa, pero él dice que estaba en otro sitio

Una enemistad entre vecinos por un tema de usos de agua acabó con uno de ellos este martes en el banquillo de la Plaza 2 de la Sección Penal y con otro acusándolo de agredirlo con un sacho. Los hechos sucedieron en Chandrexa de Queixa la noche del 24 de junio de 2024.

El denunciante señaló que se encontraba en un camino cuando alguien lo atacó por detrás golpeándole en la cabeza. Tras ello, el agresor le dio una patada en la cara y le puso el pie en el cuello, pudiendo ver en ese momento que se trataba, según su versión, de José Manuel R.A. “Me golpeó con un sacho que llevaba en la mano”, aseguró.

Además, relató que acabó perdiendo el conocimiento. “Cuando lo recuperé estaba un vecino conmigo tapándome la herida en la cabeza”, aseguró. La persona que le prestó auxilio también declaró: “Sangraba bastante”. En su testimonio, indicó que antes de la agresión había visto al acusado escondido de noche con un sacho y avisó a la víctima para que tuviese cuidado.

Aportó un detalle importante, iba en un Opel Zafira. Este vehículo se convirtió ayer en un coche fantasma. El testigo y el denunciante aseguraron que era usado por José Manuel R.A., pero él y otros declarantes negaron que hubiese utilizado ese turismo. De hecho, tampoco consta que esté registrado a su nombre.

José Manuel R.A. solo declaró a las preguntas de su abogada, Celsa Rivo, para explicar que es imposible que hubiese cometido la agresión porque no se encontraba en el lugar. Esa noche había ido a recoger a su hijo que llegaba de una excursión.