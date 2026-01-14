Un misterioso emú lleva más de un mes abandonado en una finca de Coles: "Acércase para que lle deas de comer"

Gallinas, ovejas o vacas son algunos de los animales que acostumbran a dejararse ver en el rural de la provincia de Ourense. Sin embargo, un animal poco frecuente lleva más de un mes abandonado a su suerte en una finca de Paradela, en Coles. Se trata de un emú que parece haber encontrado un refugio en dicho recinto, y sobre el que un vecino, que ayuda a su cuidado, denuncia el estado que sufre.

La finca está vallada por tres de sus catro lados, mientras que el restante apenas tiene un muro bajo, por donde habría entrado el animal. "Él síntese seguro, levámoslle de comer e beber", asegura un vecino de la zona, que continúa buscando soluciones pese a haber intentado contactar con el Concello o el Seprona: "Non fan nada", lamenta.

¿Cómo se alimenta un emú?

El emú es un ave omnívora que se alimenta principalmente de semillas, frutas, brotes y hierbas, aunque también consume insectos y otros pequeños invertebrados. Su dieta varía según la estación y la disponibilidad de alimento en su entorno natural. Por ahora, algunos vecinos le llevan una especie de pienso prensado apto para estos animales.

Dentro de la propia parroquia, los residentes coinciden en que podría pertenecer a una mujer que acostumbra a tener multitud de animales, según el denunciante. Por el momento, se desconoce cuál será el próximo hogar del emú, que continúa a la intemperie en la finca de un convecino al que parece no molestarle su presencia.