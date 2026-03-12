El negocio del humo en Ourense: un fraude de 11,8 millones con tabaco ilegal y una condena low cost

La tranquilidad rural de la localidad de Cambeo (Coles) escondía, tras los muros de una discreta nave industrial, uno de los mayores imperios del tabaco falsificado de Europa. Al frente de esta estructura operaba Ghenadie Flocea, un ciudadano moldavo-rumano conocido en los bajos fondos bajo los alias de Daniel, Borman o Ghena. Este miércoles, en la Audiencia de Ourense, el capo del contrabando de tabaco puso fin a su periplo judicial al aceptar una condena de dos años de prisión y el pago de una multa de 12 millones de euros, asumiendo su papel de cabecilla en un entramado que combinaba contrabando a gran escala con evasión fiscal.

A esta sanción se suma una indemnización solidaria junto a los otros siete condenados (en junio de 2022) a la Hacienda Pública, que asciende a 11,8 millones de euros por la deuda tributaria evadida. Flocea no fue juzgado en 2022 porque se había fugado a Portugal. No fue hasta octubre de 2023 cuando el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) luso logró detenerlo en Sintra, a unos 30 kilómetros de Lisboa.

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía, que inicialmente solicitaba para él cuatro años de cárcel y 24 millones de euros de sanción, supone un balón de oxígeno legal para el líder de la trama. En caso de no hacer frente a la multa millonaria, la ley solo le exigiría un año adicional de prisión por responsabilidad personal subsidiaria, un mal menor para quien llegó a orquestar un fraude millonario a la Hacienda Pública. Su abogado defensor, Manuel Ferreiro, reveló que la estrategia pasa por solicitar la suspensión de la pena de prisión. El letrado argumenta que Flocea carece de antecedentes penales en España y recuerda que los otros siete miembros ya condenados en esta macrocausa no ingresaron en prisión. El abogado confirmó además que su cliente tampoco podrá abonar la multa, tras una “averiguación de bienes” realizada el 16 de febrero que constató su insolvencia.

La operación Estraperlo se desplegó en agosto de 2020 con un amplio dispositivo de más de 80 agentes, que culminó con la detención de 25 personas y varios registros en inmuebles y naves. La investigación también destapó las condiciones infrahumanas de la mano de obra. La red trasladaba trabajadores desde Europa del Este, principalmente ucranianos, prometiéndoles salarios atractivos en comparación con sus países de origen. Sin embargo, al cruzar la frontera, la promesa laboral se convertía en jornadas de trabajo draconianas.

Los obreros eran encerrados en las instalaciones para trabajar a destajo, sin saber siquiera en qué lugar del mundo se encontraban, y se les retiraban los teléfonos móviles para impedir cualquier contacto con el exterior. Su vida se reducía a fabricar cigarrillos entre una treintena de camas y colchones apilados que la propia red había instalado para habilitar habitáculos clandestinos.

Las naves industriales, tanto la principal en Ourense como otra arrendada en Ponteareas, funcionaban a pleno rendimiento bajo el paraguas de un entramado de empresas pantalla y medidas de contravigilancia para ocultar el tránsito constante de camiones de gran tonelaje. Cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en el verano de 2020, el material hallado reveló la magnitud del negocio ilegal: potentes extractores, insonorización con lana mineral y maquinaria industrial en funcionamiento.

Los agentes se incautaron de unas 96 toneladas de hoja de tabaco triturado, cientos de miles de cigarrillos listos para la venta y palés repletos de embalajes serigrafiados para imitar la marca Marlboro. Una mercancía ilícita que, sumando la picadura de tabaco y el producto ya manufacturado, superaba los 11 millones de euros de valor en el mercado.

De la estructura criminal original, tres integrantes continúan prófugos y siguen burlando a la justicia. Uno de ellos aprovechó su libertad provisional para desaparecer.