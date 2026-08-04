Festas da Virxe das Neves en Pedrouzos

ROMERÍA

La Región
La Región
Publicado: 04 ago 2026 - 11:20 Actualizado: 04 ago 2026 - 11:20
05 ago

Detalles del evento

Praza da Torre, Castro Caldelas
5 ago
Presencial
Procesión pola vía romana.
Festas da Virxe das Neves en Pedrouzos | La Región

La parroquia de Pedrouzos, en el municipio de Castro de Caldelas, revive este 5 de agosto su emblemática romería en honor a la Virxe das Neves, una cita repleta de fe, cantos y música tradicional. Durante la jornada, los vecinos acompañan a la imagen en procesión desde la iglesia de A Pousa hasta su capilla, ubicada en un enclave histórico único: el trazado de la XVIII Vía Romana (Vía Nova).

Este itinerario celebra la memoria de la milagrosa nevada veraniega que da nombre a la advocación, manteniendo intacto un punto de encuentro que sirve de lugar de tránsito y devoción desde la antigüedad.

Con este festejo, el ayuntamiento reafirma el valor de su rico patrimonio cultural, en el que también destacan citas indispensables como Os Fachós, As Cocas e Danzantes, As Bandeiriñas o el Irrio Peliqueiro. La organización agradece de corazón la implicación de todo el vecindario, imprescindible para proteger las raíces locales y mantener vivas las tradiciones de Caldelas.

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