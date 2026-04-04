PASIÓN Y SOLEMNIDAD
IMPULSO AL COMERCIO LOCAL
Castro Caldelas cuenta desde ahora con un nuevo establecimiento en pleno centro de la villa. Se trata de Bicas Malena, una marca de calidad ampliamente reconocida que acaba de trasladarse a una ubicación más céntrica para ampliar su actividad.
El negocio, conocido por sus tradicionales bicas, incorpora una oferta más variada que incluye pasteles, tartas, empanadas, pan y un amplio surtido de dulces típicos como bolos de nata, magdalenas, almendrados o roscas.
Además, el establecimiento dispone de un espacio dedicado a productos gourmet y una cuidada vinoteca, con vinos de la comarca y una selección de referencias de distintas zonas de España.
El proyecto está impulsado por Roberto y Marlene, propietarios del negocio, que cuentan con el apoyo de otras dos trabajadoras de la localidad para atender tanto a vecinos como a visitantes.
Esta apertura se suma al crecimiento de la oferta turística y hostelera del municipio en el último año, con nuevas iniciativas como O Lar de Rodrigo, apartamentos turísticos; el Café-Bar Luar, centrado en el ocio; o el Mesón O Castelo, que combina cafetería, restaurante y parrillada, y que prevé además la puesta en marcha de un aparthotel.
A este dinamismo se añade el notable incremento de la vivienda vacacional, que ha elevado las plazas de alojamiento en torno a un 300%, consolidando a Castro Caldelas como un destino en auge dentro de la provincia de Ourense.
También te puede interesar
PASIÓN Y SOLEMNIDAD
Galería | Os Caladiños de Castro Caldelas, en imágenes
IMPULSO AL COMERCIO LOCAL
Una marca de calidad abre un nuevo establecimiento en pleno centro de Castro Caldelas
CLASES FUERA DEL AULA
El CPI de Castro Caldelas llevó su aula a Santiago
