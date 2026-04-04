Una marca de calidad abre un nuevo establecimiento en pleno centro de Castro Caldelas

IMPULSO AL COMERCIO LOCAL

Un nuevo local amplía la oferta de productos tradicionales, repostería variada y una cuidada selección gourmet y de vinos, reforzando el crecimiento turístico y hostelero de Castro Caldelas.

La Región
La Región
Publicado: 04 abr 2026 - 05:30 Actualizado: 04 abr 2026 - 08:00
Diferentes productos del nuevo establecimiento en Castro Caldelas.
Diferentes productos del nuevo establecimiento en Castro Caldelas.

Castro Caldelas cuenta desde ahora con un nuevo establecimiento en pleno centro de la villa. Se trata de Bicas Malena, una marca de calidad ampliamente reconocida que acaba de trasladarse a una ubicación más céntrica para ampliar su actividad.

El nuevo negocio del centro de la villa.
El nuevo negocio del centro de la villa.

El negocio, conocido por sus tradicionales bicas, incorpora una oferta más variada que incluye pasteles, tartas, empanadas, pan y un amplio surtido de dulces típicos como bolos de nata, magdalenas, almendrados o roscas.

Además, el establecimiento dispone de un espacio dedicado a productos gourmet y una cuidada vinoteca, con vinos de la comarca y una selección de referencias de distintas zonas de España.

Os propietarios coas dúas empregadas na zona de Vinoteca de Bicas Malena.
Os propietarios coas dúas empregadas na zona de Vinoteca de Bicas Malena.

El proyecto está impulsado por Roberto y Marlene, propietarios del negocio, que cuentan con el apoyo de otras dos trabajadoras de la localidad para atender tanto a vecinos como a visitantes.

Esta apertura se suma al crecimiento de la oferta turística y hostelera del municipio en el último año, con nuevas iniciativas como O Lar de Rodrigo, apartamentos turísticos; el Café-Bar Luar, centrado en el ocio; o el Mesón O Castelo, que combina cafetería, restaurante y parrillada, y que prevé además la puesta en marcha de un aparthotel.

Inauguración del local en Castro Caldelas.
Inauguración del local en Castro Caldelas.

A este dinamismo se añade el notable incremento de la vivienda vacacional, que ha elevado las plazas de alojamiento en torno a un 300%, consolidando a Castro Caldelas como un destino en auge dentro de la provincia de Ourense.

