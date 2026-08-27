Feira do Stock de Celanova: cita consolidada en el calendario

Celanova vuelve a vestirse de fiesta comercial. La Feira do Stock, organizada por la asociación Celanova CHEA, llega este año a su décima edición y lo hace con la fórmula que la ha convertido en una de las citas más esperadas del verano: dos jornadas para recorrer el Claustro Barroco entre puestos de moda, calzado, complementos, artículos para el hogar y juguetes, todo ello a precios de saldo.

El evento se celebrará el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, en horario de 11,00 a 20,00 horas, y tendrá como escenario uno de los rincones más emblemáticos del municipio: el Claustro Barroco, un espacio que año tras año se transforma para acoger esta feira y que aporta un marco singular a la experiencia de compra.

Ismael Núñez, presidente de Celanova CHEA, comenta que “teremos entre 20 e 30 postos así como varios de gastronomía e un recuncho infantil no que pola mañá haberá xogos populares e pola tarde inchables para os nenos e nenas. Ademais, durante os dous días haberá varios sorteos cada día nos que se pode participar só con mercar na feira. É unha feira que xa cumpre unha década. É das que máis tempo leva na asociación e das que mellor funcionan”. La feria se desarrolla, edición tras edición, con un objetivo claro: apoyar y poner en valor el comercio de proximidad.

Bajo los arcos del claustro se instalarán puestos de los sectores más variados: desde moda y calzado hasta complementos, artículos para el hogar y juguetes, en lo que se plantea como una auténtica oportunidad para renovar armario o buscar algún capricho antes de que termine el verano.

Pero la feria no se queda solo en lo comercial. La organización ha querido complementar la propuesta con una agenda de actividades paralelas pensada para todos los públicos. Habrá música en directo, que animará ambas jornadas y contribuirá a crear un ambiente festivo en pleno corazón de Celanova.

Rosa, Antonio Puga y Lelo en el acto de presentación de la Feira do Stock de Celanova. | La Región

Tampoco faltará una zona gastronómica, donde quienes se acerquen podrán hacer un alto en el camino y reponer fuerzas entre compra y compra. Y para las familias con niños, la feria dispondrá de un recuncho infantil, un espacio pensado para que los más pequeños disfruten mientras los mayores recorren los puestos con más tranquilidad.

Celanova CHEA sigue con su compromiso de mantener una actividad constante promoviendo actividades que ayuden al comercio local y sobre todo pensadas para las familias. El presidente de la asociación apunta que “o vindeiro será a campaña de volta ao cole que faremos dentro de 15 días con actividades variadas na Praza Maior”. Celanova CHEA no deja de crecer y sigue sumando nuevos asociados y actualmente ya cuenta con 130.

La Feira do Stock cuenta con el respaldo de Celanova CHEA, Comercio Galego, la Xunta, la Deputación y el Concello de Celanova, entidades que un año más se suman a la organización de un evento que se ha convertido en cita ineludible del verano en la comarca.