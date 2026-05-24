Galería | Emoción en la graduación y despedida de los alumnos del IES Celanova

En una tarde emotiva y acompañados de sus familiares y profesores, los alumnos de segundo de bachillerato del IES Celanova cierran una etapa para afrontar los siguientes pasos. El esfuerzo y los profesores tuvieron un lugar especial en los discursos.

Un grupo de 37 alumnos del IES de Celanova cerraron su etapa de Bachillerato y Formación Profesional con un acto de graduación que reunió a alumnos, familias y docentes en uno de los días más señalados del calendario escolar. El instituto de la capital comarcal vivió una tarde cargada de sentimiento, abrazos y fotografías que quedarán para el recuerdo. Los discursos pusieron en valor el esfuerzo de unos años exigentes y el papel fundamental del profesorado en el camino recorrido. A partir de ahora, nuevas metas en el horizonte inmediato de estos jóvenes, que dan así el salto hacia la universidad o la vida profesional dejando atrás las aulas de un centro que ha sido su referente educativo.