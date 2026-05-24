Los 37 alumnos graduados en el IES Celanova.
Los 37 alumnos graduados en el IES Celanova. | La Región

Galería | Emoción en la graduación y despedida de los alumnos del IES Celanova

SEGUNDO DE BACHILLERATO

En una tarde emotiva y acompañados de sus familiares y profesores, los alumnos de segundo de bachillerato del IES Celanova cierran una etapa para afrontar los siguientes pasos. El esfuerzo y los profesores tuvieron un lugar especial en los discursos.

Un grupo de 37 alumnos del IES de Celanova cerraron su etapa de Bachillerato y Formación Profesional con un acto de graduación que reunió a alumnos, familias y docentes en uno de los días más señalados del calendario escolar. El instituto de la capital comarcal vivió una tarde cargada de sentimiento, abrazos y fotografías que quedarán para el recuerdo. Los discursos pusieron en valor el esfuerzo de unos años exigentes y el papel fundamental del profesorado en el camino recorrido. A partir de ahora, nuevas metas en el horizonte inmediato de estos jóvenes, que dan así el salto hacia la universidad o la vida profesional dejando atrás las aulas de un centro que ha sido su referente educativo.

Adolfo,Carlota y Celsa.
1/8 Adolfo,Carlota y Celsa. | La Región
Grupo de profesores.
2/8 Grupo de profesores. | La Región
María Victoria, Marcos, Sandra y Lucía.
3/8 María Victoria, Marcos, Sandra y Lucía. | La Región
Paco, Alberto, Andrea, Elvira y Marina.
4/8 Paco, Alberto, Andrea, Elvira y Marina. | La Región
Jacobo, Gaél, Álex, Sandra, Alberto y Gonzalo.
5/8 Jacobo, Gaél, Álex, Sandra, Alberto y Gonzalo. | La Región
Javier, Ana, Sara, Celeste, Cesar, Tomás y Marisa.
6/8 Javier, Ana, Sara, Celeste, Cesar, Tomás y Marisa. | La Región
Reme, Gonzalo y César.
7/8 Reme, Gonzalo y César. | La Región
Alumnos graduados en el IES Celanova.
8/8 Alumnos graduados en el IES Celanova. | La Región

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