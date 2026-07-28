Detenido un vecino de Monterrei como presunto autor del incendio de Vilardeciervos
1.800 HECTÁREAS
La Policía Judicial de Ourense detuvo a un vecino de Monterrei por un incendio forestal en Vilardeciervos, en la provincia de Zamora, que calcinó 1.800 hectáreas
La Policía Judicial de Ourense detuvo en la mañana de este martes, 28 de julio, a un vecino de Monterrei por un incendio forestal en Vilardeciervos, en Vilardevós, que calcinó 1.800 hectáreas.
Un hombre de 63 años, residente en la comarca de Monterrei, ha sido arrestado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ourense como presunto autor de un delito de incendio forestal.
Las investigaciones sitúan el origen del fuego el 13 de agosto de 2025 en el municipio de Vilardeciervos. El avance de las llamas obligó a decretar el confinamiento de dos poblaciones y terminó arrasando una superficie total de 1.800 hectáreas.
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