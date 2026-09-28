Amenazó a su novia con enseñar vídeos sexuales de ella a sus padres: "Le hundo la vida"
JUICIO EN OURENSE
El acusado envió un mensaje a una tercera persona: "Se va a enterar de quién soy y sus padres de quién es ella. Dile a la puta esa de mierda que le hundo la vida. Van a saber quién es su hija y lo cerda que es. Rápido la fulmino”
Bruno R.A. llamó en julio de 2020 reiteradamente por teléfono a su pareja y la amenazó con tono intimidante con enseñar vídeos sexuales en los que ella aparecía a sus padres. Además, contactó con su amiga mediante Whatsapp y le dijo: “Se va a enterar de quién soy y sus padres de quién es ella. Dile a la puta esa de mierda que le hundo la vida. Van a saber quién es su hija y lo cerda que es. Rápido la fulmino”.
Días después las amenazas dieron paso a la violencia física. Cuando ambos se encontraban en una cafetería de la ciudad, comenzaron a discutir y Bruno R.A. la agarró fuertemente por el brazo, causando un gran temor a la víctima además de hematomas.
Así lo admitió ante la magistrada de la Plaza 2 de la Sección Penal de Ourense. La jueza lo condenó por dos delitos, uno de maltrato y otro de amenazas. Por cada uno de ellos le impuso 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de un año y un día y prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que se encuentre, asi como prohibición de comunicación con ella por cualquier medio o procedimiento durante dos años. Sin embargo, esta última la tiene cumplida cautelarmente. Además, deberá indemnizarla con 200 euros.
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