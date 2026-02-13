¿Sabe usted que este año habrá una ourensana optando en Barcelona al mayor premio del cine de España?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, una ourensana en la lista de finalistas por un Goya
¿Sabe usted que este año habrá una ourensana optando en Barcelona al mayor premio del cine de España? ¿Que Patricia López está nominada a los Goya como jefa de maquillaje de la película Gaua? ¿Que parte de comenzó sus estudios de peluquería y estética en Ourense? ¿Y que habrá que esperar hasta el próximo 28 de febrero para saber si logra alzarse con este galardón?
