¿Sabe usted que este año habrá una ourensana optando en Barcelona al mayor premio del cine de España? ¿Que Patricia López está nominada a los Goya como jefa de maquillaje de la película Gaua? ¿Que parte de comenzó sus estudios de peluquería y estética en Ourense? ¿Y que habrá que esperar hasta el próximo 28 de febrero para saber si logra alzarse con este galardón?