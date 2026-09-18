BeOne Ourense refuerza su sala fitness y amplía sus espacios de entrenamiento esta temporada

El entrenamiento de fuerza ha ganado protagonismo en los gimnasios durante los últimos años, pero también lo han hecho otras formas de actividad física como el entrenamiento funcional, las disciplinas cuerpo-mente o el ejercicio en el agua. Esta diversidad está cambiando lo que muchas personas buscan cuando eligen dónde entrenar: espacios capaces de ofrecer diferentes alternativas en función de la edad, el nivel y los objetivos de cada usuario.

Con esta idea, BeOne Ourense inicia la nueva temporada reforzando su propuesta como centro deportivo integral en Ourense. Una de las principales novedades se encuentra en su sala fitness, donde recientemente se incrementó el número de máquinas disponibles y se llevó a cabo una reestructuración del espacio que ha permitido aumentar los puestos de entrenamiento y ofrecer más posibilidades a los usuarios. A esta mejora se suma una nueva zona exterior destinada a entrenamientos tipo cross, que amplía las opciones para quienes buscan trabajo funcional, ejercicios con diferentes implementos o sesiones de mayor intensidad.

El entrenamiento de fuerza, protagonista en la sala fitness

Para Matías Gago, director corporativo de Producto e Innovación del Grupo BeOne, no existe un único entrenamiento que pueda considerarse el más eficaz para todas las personas, aunque sí hay uno que debería ocupar un papel central: la fuerza. «Si tuviera que quedarme con uno, sin duda sería el entrenamiento de fuerza. Creo que hoy debería ser la base del trabajo en una sala fitness, porque aporta beneficios prácticamente a cualquier persona, independientemente de su edad o de su nivel. Después podemos complementarlo con movilidad o trabajo cardiovascular, pero la fuerza debe tener un papel protagonista».

El entrenamiento de fuerza no está reservado únicamente a deportistas experimentados o a quienes buscan mejorar su rendimiento. Mantener la masa muscular, moverse mejor y conservar la autonomía y la calidad de vida a medida que pasan los años son algunos de los motivos por los que este tipo de ejercicio puede formar parte de la actividad física habitual. «No va a entrenar igual una persona que empieza que alguien con experiencia. Lo que tenemos que adaptar es la forma de entrenarla, no cuestionarnos si necesitamos entrenarla», señala Gago.

Una sala fitness orientada a perfiles diferentes debe ofrecer también distintas herramientas para trabajar la fuerza: máquinas guiadas y selectorizadas, máquinas de carga de discos, peso libre y espacios para entrenamiento funcional. De esta manera, quien comienza puede encontrar opciones sencillas y accesibles desde el primer día, mientras que los usuarios con experiencia disponen de recursos para desarrollar entrenamientos más exigentes.

Máquinas y peso libre, además, son complementarios. «Las máquinas guiadas nos permiten controlar mejor el movimiento y facilitan el trabajo de determinados grupos musculares, mientras que el peso libre nos ofrece más libertad de movimiento y otras posibilidades de entrenamiento. Lo importante no es elegir entre uno u otro, sino saber combinar ambos en función de cada persona y de lo que queremos conseguir», añade Gago. Para quienes se acercan por primera vez a una sala fitness, su consejo es sencillo: empezar poco a poco y conseguir que el entrenamiento forme parte del día a día.

La mejorada Sala Fitness de BeOne Ourense. | BeOne

Mucho más que una sala fitness

Además de la sala fitness y los nuevos espacios de entrenamiento, BeOne Ourense cuenta con piscinas destinadas al nado, al fitness acuático y al aprendizaje, que permiten desarrollar tanto entrenamiento libre como actividades dirigidas y cursos de natación para niños y adultos.

A ellas se suma una zona de spa y bienestar, equipada con sauna, baño de vapor, hidromasaje y chorros de hidroterapia. Las actividades dirigidas constituyen otro de los pilares del centro, con espacios específicos de ciclo indoor, cuerpo-mente y actividades de tonificación y coreográficas, así como un estudio de pilates con máquinas. Dispone de una programación de más de 150 clases dirigidas por semana y propuestas como body pump, body combat, yoga, zumba o ciclo indoor, entre otras.

La oferta se completa con pistas de pádel, sala de juegos infantiles o cafetería reforzando un modelo de centro en el que cada persona puede combinar diferentes formas de actividad física y ocio dentro de una misma instalación.

Septiembre, la oportunidad para probar BeOne Ourense con promoción incluida

Xoana Roig, directora de BeOne Ourense, destaca: «Cada persona entiende el deporte de una manera diferente. Hay quien busca mejorar su condición física o entrenar fuerza, quien prefiere hacerlo en el agua, quien disfruta de las actividades dirigidas o quien quiere encontrar un espacio para relajarse y cuidarse. Para conocer nuestro centro, este mes disponemos de una prueba gratuita de 3 días y, si la persona interesada se inscribe, la matrícula es gratis».

Toda la información sobre el centro, la campaña y las condiciones de la promoción está disponible en www.beone.es