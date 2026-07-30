Un coche todo el verano por 16.32 euros, entregado en tu puerta

Agosto es el mes más caro del año para alquilar coche en el aeropuerto de Santiago: hasta un 50% por encima de la media anual , según los comparadores.

Las alquiladoras prevén un verano récord: 92.800 vehículos nuevos entre mayo y septiembre en España, un 5,5% más que en 2025 .

Un turismo económico de rent-a-car ronda entre los 40 y los 99 euros diarios en temporada alta, con franquicias que llegan a los 2.783 euros .

733 a 1.385 euros en Enterprise, Europcar y Avis en 99 euros al día —; el pack equivalente de MOBIFY, 429 euros . La quincena de julio cuesta deen Enterprise, Europcar y Avis en Ourense , Santiago y A Coruña —hasta—; el pack equivalente de MOBIFY,

MOBIFY entrega el coche sin coste en casa, en el trabajo o en la estación , a la hora que pida el cliente, con kilometraje incluido.

16,32 euros al día es el precio del pack de 60 días —julio y agosto enteros por 979 euros—, la mitad que un rent-a-car económico equivalente en verano.

Los 16,32 euros al día son un precio por día, publicado y sin sorpresas: es lo que cuesta cada jornada del pack de larga estancia de 60 días de MOBIFY —979 euros por julio y agosto enteros—, con el coche entregado donde el usuario elija.

Enfrente, el guion de cada verano: en el aeropuerto de Santiago los precios del alquiler escalan en agosto hasta un 50% por encima de la media anual, según los comparadores, y las patronales del sector prevén la mayor campaña de su historia, con 92.800 vehículos incorporados a las flotas españolas entre mayo y septiembre. Frente a ese escenario de mostradores, franquicias y suplementos, la empresa gallega propone reservar el coche por días, semanas o todo el verano y recibirlo en casa, en el puesto de trabajo o al bajar del tren o del autobús, dentro de las zonas habilitadas.

Radiografía de un alquiler de julio en Ourense

No es teoría: es lo que muestran hoy los propios buscadores de las alquiladoras. En Europcar, un utilitario tipo para dos semanas de julio en Ourense se anuncia a 27,12 euros al día —379,65 euros en total. El matiz está en la letra pequeña: esa tarifa deja al cliente responsable de una franquicia de 2.783 euros por daños o robo. Eliminarla cuesta 25,26 euros más al día: 52,38 euros, prácticamente el doble del precio anunciado. Y la tarifa superior, con protecciones ampliadas, alcanza los 64,07 euros diarios (consultas realizadas el 2 de julio de 2026).

En Avis, con recogida precisamente en la estación de tren de Ourense, un utilitario pequeño del 10 al 24 de julio parte de 610,25 euros —43,59 euros al día con una franquicia de 1.365 euros por daños y otra equivalente por robo. Librarse de la franquicia eleva la factura a 943,85 euros: 67,42 euros al día. Y los extras se cobran aparte: 132,16 euros por la asistencia en carretera ampliada, 112 euros por añadir un segundo conductor y 105 euros por cada silla infantil. Un alquiler familiar de dos semanas supera con facilidad los 1.300 euros.

La tercera gran alquiladora completa la foto de Ourense. En Enterprise, también con oficina en la estación de tren, el económico de dos semanas parte de 656,88 euros con kilometraje ilimitado; la protección con excedente añade 27,49 euros al día y la protección en carretera otros 12,50: total, 1.216,75 euros, es decir, 86,91 euros al día.

Comparativa alquiler de coche en julio en Ourense. | Mobify

La radiografía se repite al extender la búsqueda a las otras dos grandes ciudades. En el aeropuerto de Santiago, el mismo económico de Enterprise alcanza los 1.384,93 euros por dos semanas con protecciones: 98,92 euros al día. En A Coruña, Enterprise cobra 1.197,09 euros desde la estación de tren, Europcar llega a los 1.044,07 euros por 15 días con su paquete sin franquicia y Avis, a los 1.022,56 euros. A los extras habituales se suma alguno especialmente llamativo: Europcar cobra en A Coruña 270,08 euros de recargo por conductor menor de 25 años y 133,38 euros por cada silla infantil.

Frente a esos importes, el pack de 15 días de MOBIFY cuesta 429 euros —28,60 euros al día con kilometraje incluido, seguro básico, sin franquicia que arriesgar más allá de una pequeña preautorización simbólica, y con el coche entregado y recogido donde diga el cliente. Sobre la misma quincena de julio, la diferencia va de 300 a más de 950 euros: en los casos con cobertura completa, MOBIFY cuesta menos de la mitad, y hasta un 69% menos.

"Cada verano leemos lo mismo: colas en los mostradores, fianzas bloqueadas en la tarjeta y precios que se duplican en agosto. Nuestra respuesta es un coche a 16,32 euros al día que además te llevamos a la puerta. La comodidad no tiene por qué ser un lujo."

— José Manuel Martínez, CEO de MOBIFY

Precios por quincena en julio. | Mobify

El coche va a buscar al cliente

El diferencial no es solo el precio: es el modelo. En el alquiler tradicional el cliente va a buscar el coche; en el modelo de MOBIFY, el coche va a buscar al cliente. La reserva se hace por la app y el vehículo se entrega listo, sin coste adicional y con antelación a la hora solicitada, en el punto que indique el usuario dentro de las ciudades donde opera la compañía —incluidas la estación intermodal de Ourense o la de A Coruña—. No hay mostrador, no hay cola a las tres de la tarde de un sábado de agosto y no hay cientos de euros de fianza bloqueados en la tarjeta: solo una pequeña preautorización simbólica. Y a la vuelta, tampoco hay que deshacer el camino: el coche puede devolverse en cualquier otra zona Mobify sin coste añadido; recogerlo en Ourense y dejarlo en A Coruña, por ejemplo.

Hay otra diferencia que no aparece en la etiqueta del precio: el tiempo. El alquiler tradicional depende del horario de la oficina: si el tren o el vuelo llegan fuera de hora, no hay coche hasta el día siguiente; si la cola es larga, se pierde la mañana; y la devolución obliga a volver al mismo mostrador, muchas veces con el depósito recién llenado a precio de gasolinera de aeropuerto. En el modelo de entrega programada, el coche llega cuando llega el cliente.

"El rent-a-car clásico está pensado para el aeropuerto. Galicia no funciona así: aquí el turista duerme en un hotel de la Costa da Morte, el peregrino termina el Camino en el Obradoiro y el vecino necesita el coche en su portal. Por eso invertimos la lógica: que el coche llegue a donde está la persona, y no al revés." José Manuel Fernández, CEO de Mobify

— José Manuel Martínez, CEO de MOBIFY

La diferencia de fondo es estructural. Las grandes alquiladoras aplican precio dinámico: la misma reserva puede costar el doble según el día en que se consulte, y agosto concentra los máximos del año. MOBIFY publica tarifas planas —49,90 euros un día suelto, 38 euros al día en semana, 28,60 en quincena, 24,63 al mes y 16,32 en el pack de 60 días— y las mantiene todo el verano.

Al precio del alquiler se suma este año el del combustible, que en el rent-a-car tradicional y en el coche propio corre siempre por cuenta del usuario. Desde el 1 de julio, el IVA de los carburantes ha vuelto al 21% y la bonificación estatal del impuesto de hidrocarburos se retira por tramos justo durante la temporada: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre (Real Decreto-ley 18/2026, BOE del 30 de junio). Cada repostaje del verano será más caro que el anterior; en las fórmulas por horas de MOBIFY, el combustible va incluido.

Para estancias cortas, la compañía mantiene sus fórmulas de vehículo compartido: XaRent, con paquetes desde 15 euros por cuatro horas con combustible incluido, y Share, con tarifa por kilómetro. La flota —Fiat 500, Peugeot y MG, Toyota C-HR y BYD, con etiqueta ECO o CERO— opera en Santiago de Compostela, A Coruña, Ourense, Allariz, O Carballiño, Celanova y Ribadavia.

Un verano de récord turístico... con la movilidad como asignatura pendiente

El contexto acompaña. Galicia cerró 2024 con más de 8 millones de turistas y 13,6 millones de pernoctaciones, máximos históricos, y el gasto del visitante internacional alcanza ya los 170 euros diarios, según el INE y el Clúster de Turismo de Galicia. El 40% del territorio sigue sin transporte público regular, y es precisamente en los destinos más deseados —Costa da Morte, Ribeira Sacra, interior de Ourense— donde moverse resulta más difícil. Cada visitante que renuncia a un desplazamiento por no tener coche es gasto que la economía gallega pierde.

"Somos una empresa gallega y ponemos nuestros precios al servicio de que nadie se quede sin ver Galicia por no poder moverse. Mientras el mercado sube en agosto, nosotros publicamos nuestras tarifas todo el año y las mantenemos."

— José Manuel Martínez, CEO de MOBIFY

La comparativa nacional refuerza el argumento en larga duración: los operadores de vehículo compartido de Madrid publican alquileres por día desde 22,9 a 35,5 euros, frente a los 16,32 euros al día del pack de larga estancia de MOBIFY. En un mercado donde el precio cambia cada hora según la demanda, la compañía gallega defiende tarifas planas y estables.

"No competimos con el taxi, ni con el autobús ni con el tren: lo complementamos. Quien llega a Galicia en AVE o en avión necesita un último tramo, y ese tramo lo resolvemos nosotros sin que nadie tenga que comprarse un coche ni hipotecarse en agosto."

— José Manuel Martínez, CEO de MOBIFY

La conclusión de la comparativa es incómoda para el sector: en el alquiler tradicional, el precio que ves no es el precio que pagas. Entre franquicias, coberturas, extras y combustible, la factura final puede duplicar el reclamo publicitario. La propuesta de MOBIFY invierte esa lógica: un único precio con lo esencial dentro, publicado antes de reservar. Con un coche en propiedad costando entre 5.000 y 8.800 euros al año en España —y entre 1.700 y 3.500 euros solo en gastos corrientes, según la OCU y la DGT—, el verano de 2026 deja una pregunta encima de la mesa: ¿de verdad sale a cuenta poseer, o incluso alquilar al modo tradicional, cuando el coche puede venir a ti?