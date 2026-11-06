La Coral De Ruada recibe el Premio Ourensanía 2026 por unanimidad

Más de un siglo de música a lo largo de todo el mundo.

La Coral De Ruada recibió por unanimidad del jurado el Premio Ourensanía 2026, en reconocimiento a su extraordinaria y continuada aportación a la cultura de Ourense y Galicia. Además, a título póstumo, el Premio Ourensanía Honorífico recayó en María Generosa “Marita” Souto Figueroa, por su excepcional trayectoria científica, docente y divulgadora y muy especialmente por su contribución al estudio, conocimiento, valorización y proyección del patrimonio termal de la provincia. Los premios serán entregados el martes 10 a las seis de la tarde en el Teatro Principal de Ourense.

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, puso en valor el significado de este recoñecemento “a unha institución que representa, como poucas, o sentimento de pertenza á provincia. A coral De Ruada soubo converter a música, a lingua e as tradicións nunha expresión colectiva da identidade ourensá, levando o nome de Ourense máis alá das nosas fronteiras e transmitindo ese legado de xeración en xeración”.

El Premio Ourensanía, promovido por la Diputación de Ourense, constituye uno de los máximos reconocimientos institucionales de la provincia a personas y entidades que destacan por su contribución a la identidad, a la cultura y a la proyección de Ourense. En esta edición, la institución provincial distingue a coral De Ruada como símbolo vivo de la Ourensanía, por su extraordinaria trayectoria en la preservación y difusión de la cultura gallega a lo largo de más de un siglo.

Los miembros de la institución, sobre el escenario. | La Región

Fundada en 1918, la coral De Ruada es una de las instituciones culturales más representativas de la provincia y un referente fundamental en la defensa, conservación y difusión de la música, el cante, el baile y la tradición popular gallega. Su historia está estrechamente ligada a la evolución cultural de Ourense y a las figuras y movimientos esenciales de la cultura gallega del siglo XX, especialmente al ambiente intelectual y gallego, que tuvo uno de sus principales focos en la ciudad.

El jurado destacó que la labor de la organización trasciende el ámbito musical. Su compromiso con la lengua gallega, la cultura popular y la creación de una conciencia colectiva en torno al patrimonio la ha convertido en una auténtica embajadora de Ourense y Galicia, llevando el nombre de la provincia a numerosos escenarios de Galicia, España y otros países.

Esta distinción también subraya la contribución de la coral De Ruada a la preservación y transmisión del patrimonio musical y cultural gallego, a través de la interpretación y difusión del repertorio tradicional y mediante la formación de nuevas generaciones. La entidad continúa desarrollando actividades relacionadas con la música tradicional, la polifonía, el teatro y la danza, además de organizar conciertos, encuentros, iniciativas culturales y programas de formación.

Para el jurado, la coral De Ruada representa un ejemplo extraordinario de compromiso asociativo, participación ciudadana y fidelidad a la identidad cultural. A lo largo de las décadas, ha logrado preservar sus raíces sin renunciar a la renovación, adaptándose a los nuevos tiempos y manteniendo una presencia activa en el tejido cultural y social de la provincia.

Fátima María Malingre Grande, la presidenta. | La Región

“UN INMENSO ORGULLO”

Remarca Fátima María Malingre Grande, presidenta de la institución desde hace cinco años, que “este premio supón un inmenso orgullo, estamos moi emocionados. Sempre dicimos alá por onde imos que a coral De Ruada é de Ourense. Esta distinción é o mellor que nos podía pasar. É verdade que temos unha chea de premios, estamos encantados por iso, pero este é moi especial para nós”.

¿Lo intuían? “Máis que intuílo, sabemos que moita xente que leva polo mundo adiante o nome de Ourense meréceo tamén. Si nos diciamos ‘algún día chegará’, son cento oito anos de historia. Ese día chegou e dámoslle la benvida, estamos moi emocionados”, finaliza Malingre.