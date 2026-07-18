Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 18 de julio

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 18 de julio. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Aparcamientos surrealistas

Aparcamientos surrealistas

"A lo loco. Aparcó donde, cuándo y cómo quiero, que para eso la calle es mía, o al menos la parte que me corresponde, que es justo donde el martes por la mañana decidí aparcar mi coche en la calle Samuel Eiján. De vergüenza una ciudad sin control, que se cae a pedazos y ya nadie vela por ella".

Lourdes Agapito (Ourense)

Basura acumulada y en aumento

Basura acumulada y en aumento

"Esto sigue en aumento a la espera de que ocurra algo que se pudo evitar, pero que ningún organismo público hace nada para impedir o mejorar la situación. Ojalá no tengamos que lamentar nada grave".

La imagen corresponde a la parte trasera de la rúa do 21, a la altura del número 7.

María del Mar Rodríguez (Ourense)

Robo de plantas

Robo de plantas

"En el barrio de San Francisco acaban de poner todo tan bonito y hay gente que se dedica a robar plantas. Ya alguien puso un cartel con este texto: 'A la persona que ha robado las plantas: es usted una miserable y una cutre. Si quiere plantas para su casa, cómprelas. Estas plantas las hemos pagado todos los vecinos con nuestros impuestos y son para embellecer la calle. Es una falta de respeto hacia todos los vecinos. Ahora depende de todos nosotros respetar estos jardines y no llevarnos las plantas ni meter a los perros para que hagan sus necesidades en ellos'".

Montse Rodríguez Fernández (Ourense)

Estado de las duchas del Pabellón de Os Remedios

Estado de las duchas del Pabellón de Os Remedios

"En la foto puede verse el estado de las duchas del vestuario del Pabellón de Os Remedios para la parte inferior. Lleva así más de un año, con el riesgo de salubridad que representa a pesar de que lo he comentado en infinidad de ocasiones. Lo más llamativo es que esto ocurre cinco años después de una reforma integral, creo que por importe de dos millones de euros. Gastamos los cartos y luego no mantenemos las instalaciones".

José Manuel Varela Vázquez (Ourense)