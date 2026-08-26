Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy miércoles, 26 de agosto

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 26 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Chapuza mayúscula

Chapuza en mayúsculas.

Llevábamos 30 años con tres carriles en el Posío hacia la avenida de Zamora, Marcelo Macías y la calle Coruña, y ahora dejan dos, solo uno para continuar hacia la avenida de Zamora o girar a la calle Coruña. Las colas en ese carril son ya enormes en agosto. El lumbreras que eliminó un carril se ve que no pasa por ahí habitualmente. ¿Por qué tenemos que soportar al incompetente que tuvo la idea?

José Fernández

(Ourense)

Aparcando donde quiero en Ourense

Aparcando donde quiero en Ourense.

Lo de los aparcamientos en las paradas destinadas a los autobuses no tiene fin, y el problema es que nadie hace nada al respecto. En las imágenes se pueden ver algunos ejemplos pero podían poner muchísimos más repartidos por toda la ciudad. A ver si algún día alguien le pone solución.

Elías Domínguez

(Ourense)

Falta de civismo

Falta de civismo.

En A Valenzá hay conductores que les cuesta respetar las señales de tráfico. Eso le pasa al propietario de este vehículo que decidió utilizar la plaza destinada a personas con movilidad reducida.

Manuel González

(Barbadás)

Sin frenos y cuesta abajo

Sin frenos y cuesta abajo.

Hace unos días se vivió una situación peligrosa con este vehículo en la calle Concordia. Estando aparcado le fallaron los frenos y se empezó a deslizar calle abajo, por suerte paró contra una de las jardineras y así se pudieron evitar males mayores y más siendo una calle “semipeatonal”.

Javier Álvarez Fernández

(Ourense)