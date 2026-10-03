El final de la campaña estival golpea al paro, que sube en 287 personas en Ourense

El fin de la campaña estival se ha dejado sentir en el mercado laboral local, donde la provincia cerró septiembre de 2026 con 13.645 desempleados, sumando 287 parados respecto a agosto (+2,15%). Pese a esta subida mensual tras el verano, el balance interanual arroja datos positivos, ya que Ourense cuenta hoy con 257 parados menos que hace un año, lo que supone un descenso del -1,85%.

Curiosamente, este incremento del paro ha coincidido con un levísimo aumento de la afiliación, que sumó 15 nuevos cotizantes. Esta aparente paradoja, en la que crecen a la vez el desempleo y la ocupación, se explica por el ensanchamiento de la población activa, dado que se incorporan más personas al mercado laboral local de las que este es capaz de absorber. En este escenario, dinámicas como la regularización de inmigrantes hacen aflorar nuevos demandantes en las estadísticas. El colectivo extranjero tiene un peso notable en la provincia, registrando 2.261 desempleados foráneos, concentrados principalmente en el sector servicios (1.055) y en el grupo sin empleo anterior (827). Analizando el paro ourensano, los servicios lideran con 9.189 desempleados, seguidos del colectivo sin empleo anterior (1.830), la industria (1.301), la construcción (724) y la agricultura (601).

El desempleo también sube en España y Galicia

El desempleo subió en España durante el mes de septiembre de 2026, sumando 23.587 nuevos parados (+1,00%) hasta alcanzar los 2.379.505 demandantes. Pese a la subida mensual, el paro nacional cae un -1,74% en el último año.

En Galicia, el incremento mensual fue más acusado, registrando un alza del 2,50% con 2.746 nuevos desempleados, lo que sitúa el total autonómico en 112.437 personas. No obstante, la comunidad gallega logra mantener una tendencia interanual favorable, restando 648 parados (-0,57%) respecto a septiembre de 2025.

A nivel provincial, el paro aumentó en todo el territorio gallego este mes. Lugo lideró la subida con un +4,59% (11.632 parados en total), seguida de A Coruña con un +2,57% (45.043), Ourense con un +2,15% (13.645) y Pontevedra con un +1,98% (42.117).