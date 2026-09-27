El final del verano dispara las consultas médicas por covid en Ourense

El verano terminó en Ourense con las consultas médicas por covid disparadas. Los últimos datos del Servicio Galego de Saúde (Sergas), correspondientes a la semana 38 -hasta el 20 de septiembre-, sitúan al área sanitaria de la provincia como la que presenta la mayor tasa de consultas por la citada enfermedad: 42 por cada 100.000 habitantes.

Esto supone un importante incremento al ser esta cifra 2,5 veces superior a la que se había registrado la semana anterior, cuando se produjeron 16,4 consultas por cada 100.000 habitantes. Una de las estadísticas que explica este crecimiento es el del número de test positivos: un 19,2% de las pruebas dio como resultado la presencia de la enfermedad.

Este aumento también se traduce en la tasa de ingresos. La evolución de las hospitalizaciones ha ido en aumento progresivo desde mediados de agosto, pasando de 0,3 ingresos (semana 35), a 2,6 (semana 36), a 3,3 (semana 37), hasta llegar a los 4,6 actuales. Esto sitúa a Ourense como la tercera tasa más alta de Galicia, situándose muy cerca de Vigo (5,4) y Lugo (4,9).

“Respecto a la semana pasada, he notado un aumento en las consultas por cuadros respiratorios. Muchos de ellos son COVID-19, ya que la mayoría de los pacientes vienen ya con un test positivo hecho en casa. Además, revisando el informe semanal del Instituto de Salud Carlos III, se confirma un repunte de casos de una semana a otra, lo cual se refleja claramente en nuestras consultas”, explica Guillermo Fraga, médico de atención primaria en el centro de salud de A Carballeira.

El perfil de los que llegan a su consulta son personas de todas las edades que presentan una sintomatología leve: malestar general, dolores musculares, fiebre, congestión nasal y dolor de garganta. En estos casos la recuperación suele durar entre cinco y siete días. “Por suerte, hasta el momento son cuadros leves que solo precisan reposo y tratamiento sintomático”, señala el profesional sanitario.

En este sentido, explica que los síntomas son muy similares a los de la gripe. “Lo que más estamos viendo en consulta son dolores musculares, malestar general y picos de fiebre alta. Sin embargo, sin realizar un test, en una consulta ambulatoria es muy complejo distinguirlo a priori de un virus de la gripe”, indica.

“Hay que tener en cuenta que este aumento de casos se debe probablemente a que, tras los períodos vacacionales, aumentan los contactos interpersonales (colegios, universidades, trabajos...). Más que un aislamiento estricto, yo recomendaría mantener buenas prácticas que nos dejó la pandemia, como el uso de mascarilla al acudir a centros públicos cerrados”, apunta Fraga.

Otras infecciones

El covid ha impulsado en Ourense el número de consultas por infecciones respiratorias agudas en atención primaria. De hecho, es el área sanitaria con mayor número (209,2 por 100.000 habitantes), casi duplicando a las que se registraron la semana anterior. Tras la provincia, se sitúan las áreas de Vigo (138,6) y Lugo (137,2).

Sin embargo, no solo el covid explica este incremento, también la gripe. El número de consultas por gripe ya son el doble que la semana anterior al pasar de 3,3 por cada 100.000 habitantes a 8,5.

Todo ello a las puertas de la campaña de inmunización contra la gripe y el covid que arranca mañana. Este año se amplía la vacunación en los colegios y la protección reforzada a los mayores de 65 años. La ampliación del número de centros educativos supondrá que la población infantil a la que se dirige el programa aumentará hasta los 26.500 alumnos, lo que significa alrededor de 7.500 más que en la campaña anterior.