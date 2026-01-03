Formación, vivienda, empleo y financiación son las prioridades en la Ribeira Sacra para 2026
Proyecto unitario
Los empresarios llaman a concretar un concepto aglutinador para "ir mais alá do turismo"
La asociación de empresarios Ribeira Sacra Next participó en la jornada en una reunión donde expuso sus líneas de trabajo en el territorio ante una representación empresarial de toda Galicia en Santiago de Compostela.
Severino Rodríguez, presidente de la asociación, agradecía en primer lugar la oportunidad brindada, pues “puidemos presentar ó conxunto de Galicia e, dunha maneira particular no mundo empresarial, o que estamos facendo na Ribeira Sacra”, un territorio que Rodríguez entiende que debe ir más allá del turismo, y consolidar un ecosistema empresarial propio, para lo que son necesarias “inversión, vivenda, emprego e financiación”, enumeraba el presidente de los empresarios.
Non somos trece concellos dunha provincia e trece concellos doutra provincia, senón que somos vinte e seis concellos dun único territorio que se chama Ribeira Sacra"
“Temos que ter unha folla de ruta definida para o territorio”, añadía Severino Rodríguez, “non é suficiente que esa definición parta exclusivamente nin se faga dende o punto de vista empresarial, que é un elemento importantísimo, senón que ten que ser de todo o tecido. Despois eses plantexamentos que se fagan, eses proxectos ou esas ideas, temos que ser capaces de capitalizalas, é dicir, de poñer diñeiro enriba da mesa”, insistía el presidente de los empresarios, quien recordaba que sus representados “non somos trece concellos dunha provincia e trece concellos doutra provincia, senón que somos vinte e seis concellos dun único territorio que se chama Ribeira Sacra”.
Al mismo tiempo, Severino Rodríguez no dejó de señalar la importancia que puede tener una posible declaración de Patrimonio Mundial “en seis ou sete meses”, recordando que la Ribeira Sacra será la candidatura española.
Emprendedoras en Castro Caldelas
La organización empresarial Ribeira Sacra Next organizará el próximo 14 de enero un encuentro de empresarias en Castro Caldelas, donde seis emprendedoras “exporán a súa experiencia como mulleres emprendedoras desde e para o rural”.
Las participantes expondrán proyectos que van desde el cultivo ecológico de hongos hasta el turismo rural, con ideas que se han desarrollado hasta convertirse en compañías de 300 trabajadores.
