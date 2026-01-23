Fuerte caída de la incidencia de gripe en la provincia de Ourense

La gripe entra en una fase claramente descendente en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, según reflejan los últimos datos de vigilancia epidemiológica ofrecidos por la Consellería de Sanidade. La provincia registra ahora una caída significativa tanto en la incidencia como en los ingresos hospitalarios, aunque sigue manteniendo valores por encima de la media gallega.

En Atención Primaria, la tasa de consultas por gripe se sitúa en 49,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un descenso muy acusado respecto a la semana anterior, cuando el indicador alcanzaba los 84,7, lo que supone una bajada del 41%. La bajada confirma que el pico de la onda gripal ya ha quedado atrás y que la circulación del virus pierde intensidad.

También se aprecia una mejora en el ámbito hospitalario. Ourense registró una tasa de ingresos por gripe de 16,1 por 100.000 habitantes, frente a los 22,9 de la semana pasada. Aunque la reducción es notable, la provincia continúa entre las áreas con mayor presión hospitalaria, solo superada ligeramente por Lugo y por encima del resto de territorios gallegos. La media gallega se sitúa en 9,7.

Otro indicador que refuerza la tendencia a la baja es la positividad de las pruebas diagnósticas, que descendió hasta el 20,5 %, desde el 27,8 % de hace siete días. Pese a esta caída, el porcentaje sigue siendo superior a la media autonómica, que se sitúa en 15,5%.