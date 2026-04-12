Galería | Gaitas del mundo entero

Las hay de piel de culebra, de cabra, de oveja y hasta de perro, de maderas nobles como el granadillo y en Galicia de buxo

Esta colección es resultado del esfuerzo de un hombre, Xose Lois Foxo, que conoce y disfruta de la gaita como pocos. La pasión por este instrumento que se ha convertido en su medio de vida, sin olvidar la importante colaboración de la Diputación Provincial, de la que depende el Museo, desde tiempos de Victorino Nuñez, han dado como resultado un Museo con 120 piezas excepcionales inventariadas, catalogadas y cuidadas, todas ellas dispuestas para ser tocadas.

Igual que un amante, un coleccionista guarda celosamente sus posesiones e igual que un amante , hablará de ellas y pensará en ellas en términos eróticosy narcisistas. Son el objeto del deseo. Es algo hermoso porque puede tocarse, pues el amor sin el tacto es un triste sucedaneo — Philipp Blom - El coleccionista apasionado

En el Museo Internacional de la Cornamusa de Ourense se pueden ver gaitas persas del siglo VI, barrocas procedentes de Versalles, gallegas, lisas, muy talladas, decoradas con orlas y flecos. Las hay de piel de culebra, de cabra, de oveja y hasta de perro, de maderas nobles como el granadillo y en Galicia de buxo. Aunque Froxo defiende la procedencia de la gaita de Iran y las culturas arabes, hoy se toca la gaita en Túnez, Malta, Grecia, Turquía, Rusia, Francia, Irlanda y, por supuesto, España. “El buen sonido de una gaita – explica Foxo- depende del tubo melódico, si es cónico o cilíndrico, si tiene campana de resonancia “. Pero en este Museo no solo hay gaitas. Aquí esta recopilada y ordenada, en libros, fotos, retratos, grabaciones y revistas, la historia de una escuela de gaiteiros y de un instrumento universal muy arraigado en Galicia. Es una colección que merece ser cuidada y tener un futuro activo como hasta ahora.

Otro día hablaremos de la interesante colección de “coplas de cordel” que se guardan aquí.