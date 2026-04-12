La pasión por las gaitas que se convirtió en un medio de vida.
La pasión por las gaitas que se convirtió en un medio de vida. | La Región

Galería | Gaitas del mundo entero

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XXV)

Las hay de piel de culebra, de cabra, de oveja y hasta de perro, de maderas nobles como el granadillo y en Galicia de buxo

Esta colección es resultado del esfuerzo de un hombre, Xose Lois Foxo, que conoce y disfruta de la gaita como pocos. La pasión por este instrumento que se ha convertido en su medio de vida, sin olvidar la importante colaboración de la Diputación Provincial, de la que depende el Museo, desde tiempos de Victorino Nuñez, han dado como resultado un Museo con 120 piezas excepcionales inventariadas, catalogadas y cuidadas, todas ellas dispuestas para ser tocadas.

Igual que un amante, un coleccionista guarda celosamente sus posesiones e igual que un amante , hablará de ellas y pensará en ellas en términos eróticosy narcisistas. Son el objeto del deseo. Es algo hermoso porque puede tocarse, pues el amor sin el tacto es un triste sucedaneo — Philipp Blom - El coleccionista apasionado

En el Museo Internacional de la Cornamusa de Ourense se pueden ver gaitas persas del siglo VI, barrocas procedentes de Versalles, gallegas, lisas, muy talladas, decoradas con orlas y flecos. Las hay de piel de culebra, de cabra, de oveja y hasta de perro, de maderas nobles como el granadillo y en Galicia de buxo. Aunque Froxo defiende la procedencia de la gaita de Iran y las culturas arabes, hoy se toca la gaita en Túnez, Malta, Grecia, Turquía, Rusia, Francia, Irlanda y, por supuesto, España. “El buen sonido de una gaita – explica Foxo- depende del tubo melódico, si es cónico o cilíndrico, si tiene campana de resonancia “. Pero en este Museo no solo hay gaitas. Aquí esta recopilada y ordenada, en libros, fotos, retratos, grabaciones y revistas, la historia de una escuela de gaiteiros y de un instrumento universal muy arraigado en Galicia. Es una colección que merece ser cuidada y tener un futuro activo como hasta ahora.

Otro día hablaremos de la interesante colección de “coplas de cordel” que se guardan aquí.

vireja Aunque el fol de la gaita gallega suele ser redondo, en el Norte de Lugo de vez en cuando le dan esta original forma de pico.
1/14 vireja Aunque el fol de la gaita gallega suele ser redondo, en el Norte de Lugo de vez en cuando le dan esta original forma de pico. | La Región
Piel de cabrito y madera de buxo en esta gaita del Caurel.
2/14 Piel de cabrito y madera de buxo en esta gaita del Caurel. | La Región
Muy primitiva con dos campanas de resonancia y procedente de Túnez.
3/14 Muy primitiva con dos campanas de resonancia y procedente de Túnez. | La Región
José Posada, natural de A Rasela (Verín) y emigrado a Cuba en 1900, fue el constructor de esta gaita.
4/14 José Posada, natural de A Rasela (Verín) y emigrado a Cuba en 1900, fue el constructor de esta gaita. | La Región
Gaita muy tradicional gallega hecha en Cuba por un emigrante.
5/14 Gaita muy tradicional gallega hecha en Cuba por un emigrante. | La Región
Gaita Dura de Bielorrusia en piel de becerro y madera de cerezo.
6/14 Gaita Dura de Bielorrusia en piel de becerro y madera de cerezo. | La Región
Este instrumento de piel de zorro procede de Estonia y se llama Toruppill.
7/14 Este instrumento de piel de zorro procede de Estonia y se llama Toruppill. | La Región
Esta es la gaita más primitiva que se conoce fechada en el siglo VI, en piel de cabrito. Procede de Persia (hoy Irán) de donde nos vino la gaita al resto del mundo. Se conoce con el nombre de Nei-amban.
8/14 Esta es la gaita más primitiva que se conoce fechada en el siglo VI, en piel de cabrito. Procede de Persia (hoy Irán) de donde nos vino la gaita al resto del mundo. Se conoce con el nombre de Nei-amban. | La Región
Los gallegos emigrantes en Cuba con frecuencia construían gaitas para su uso y disfrute. A partir del siglo XVI las gaitas suelen adornarse con flecos, a veces con los colores de la bandera gallega.
9/14 Los gallegos emigrantes en Cuba con frecuencia construían gaitas para su uso y disfrute. A partir del siglo XVI las gaitas suelen adornarse con flecos, a veces con los colores de la bandera gallega. | La Región
En Francia hay mucha variedad de gaitas. Esta es una Grande Cornamouse Niverneise procedente del centro del país.
10/14 En Francia hay mucha variedad de gaitas. Esta es una Grande Cornamouse Niverneise procedente del centro del país. | La Región
Gaita de Foles con timbre y afinación, propia de la comarca portuguesa de Tras os Montes.
11/14 Gaita de Foles con timbre y afinación, propia de la comarca portuguesa de Tras os Montes. | La Región
India de caña simple. El color de la madera un elemento más de decoración en este instrumento.
12/14 India de caña simple. El color de la madera un elemento más de decoración en este instrumento. | La Región
Xosé Lois Foxo, el coleccionista, con su magnífica colección de música popular al fondo, recogida por él.
13/14 Xosé Lois Foxo, el coleccionista, con su magnífica colección de música popular al fondo, recogida por él. | La Región
Gaita muy tradicional gallega hecha en Cuba por un emigrante.
14/14 Gaita muy tradicional gallega hecha en Cuba por un emigrante. | La Región

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats