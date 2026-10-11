Galería | La historia de la industria a través de los suelos

Las pisamos varias veces al día sin piedad ni sentido de la historia. Cumplen una misión importantísima en el funcionamiento de la ciudad y guardan memoria de las que fueron grandes industrias gallegas y españolas; Fenósa, Malingre, Telefónica, Sociedad Gallega de Electricidad, Pereira do Santos, Rey de Villagarcia, y alguna mas del País Vasco. Son las “tapas de registro” presentes en el suelo de las ciudades desde las que se localiza y controla la distribución de agua y luz, el funcionamiento de los semáforos o el buen discurrir de algunos desechos líquidos urbanos.

La forma mas frecuente es redonda con un diámetro de unos 60 centímetros en los que se incluye información sobre quien las coloco allí; el Ayuntamiento o una empresa, en que año, quien las hizo y que esconden debajo. Algunas van mas allá y se permiten adornos. En el caso de Orense el puente viejo suele aparecer identificándose con la ciudad. La mas antigua localizada por la coleccionista y autora de este reportaje, tiene fecha de 1929, las siguientes van desde los años 1933-35-38 a los cuarenta, sesenta y setenta en los que dejan de añadir la fecha y su producción se estandariza hasta la actualidad que en gran parte proceden, como no, de China. Aquí ”Construcciones Iglesias” es la única fabricante de tapas que queda en Orense.

Compre mi primera tostadora en un rastro de San Francisco, un monstruo típico de los 50. Semanas mas tarde vi una tostadora vieja y fea de la antigua Republica Democrática Alemana en un mercadillo en Holanda. Yo estaba muy emocionado con el contraste entre aquella opulenta y brillante tostadora capitalista estadounidense y esta pieza funcional, modesta y comunistoide de la RDA de metal barato. La compre para ponerlas una junto a la otra, y de pronto tuve dos. Luego un amigo me dio una vieja de su abuela. Así que ya tenia tres y tres piezas forman una colección. El diseño de cada tostadora es como una muestra de las tendencias del diseño y el país. Las hay Art Decó y Art Nouveau, racionalistas de los años 50 y piezas de porcelana — Jens Veerbeck - Coleccionista alemán de tostadoras de pan

Una vez mas la finalidad de esta colección, formada por 38 modelos, es conservar un objeto cotidiano que forma parte de la historia de la ciudad. Ana Malingre las incluyo en su Tesis doctoral sobre la empresa familiar “Malingre” inventariando las fabricadas allí durante gran parte del siglo XX. Ana propone catalogarlas e inventariarlas todas y declararlas patrimonio a conservar. De la misma opinión es el escultor Basallo coleccionista también de tapas de registro. En La Coruña Gema Neira ha propuesto al Ayuntamiento fabricar las tapas de su ciudad con plástico reciclado y diseñadas por Elías Cochón. Son gente que no solo mira al cielo…