Galería | El origen de un museo

El Museo de Trives es un derroche de información sobre la estética, moral y costumbres de una etapa negra del país

Una vez más la generosidad de un coleccionista y la sensibilidad de una institución, en este caso un ayuntamiento, hicieron posible la creación de un singular museo en una localidad pequeña, en este caso Trives.

El “Museo de la infancia y la escuela” está situado en la calle principal de la villa en el edificio que en tiempos fue Colegio Santa Leonor y es el resultado de la tenacidad de Julio Ramón Vázquez López quien durante gran parte de su vida recogió y guardó todo el material que encontraba sobre la enseñanza en las escuelas del franquismo. El resultado es una magnífica documentación e información sobre cómo el franquismo entendía la escuela y la educación que deberían de recibir sus ciudadanos.

El Museo de Trives es un derroche de información sobre la estética, la moral y las costumbres de una etapa negra del país, más ilustrativo e informativo que pesados tomos teóricos sobre el tema. Rosa Carballo es la actual encargada del museo que necesita un poco más de información para ser localizado por el visitante.

Horario de visitas- De 10,00 a 13,30 horas durante la semana. De 11,00 a 14,00 horas los sábados.