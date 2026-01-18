Tebeos, cuentos y demás que conforman la colección en el museo de Trives.
Galería | El origen de un museo

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XII)

El Museo de Trives es un derroche de información sobre la estética, moral y costumbres de una etapa negra del país

Una vez más la generosidad de un coleccionista y la sensibilidad de una institución, en este caso un ayuntamiento, hicieron posible la creación de un singular museo en una localidad pequeña, en este caso Trives.

El “Museo de la infancia y la escuela” está situado en la calle principal de la villa en el edificio que en tiempos fue Colegio Santa Leonor y es el resultado de la tenacidad de Julio Ramón Vázquez López quien durante gran parte de su vida recogió y guardó todo el material que encontraba sobre la enseñanza en las escuelas del franquismo. El resultado es una magnífica documentación e información sobre cómo el franquismo entendía la escuela y la educación que deberían de recibir sus ciudadanos.

El Museo de Trives es un derroche de información sobre la estética, la moral y las costumbres de una etapa negra del país, más ilustrativo e informativo que pesados tomos teóricos sobre el tema. Rosa Carballo es la actual encargada del museo que necesita un poco más de información para ser localizado por el visitante.

 Horario de visitas- De 10,00 a 13,30 horas durante la semana. De 11,00 a 14,00 horas los sábados.

La sede del Museo que contiene la colección.
Educando en versos
Tebeos, cuentos y demás que conforman la colección en el museo de Trives.
Terrible foto con comentario del coleccionista.
Texto de un libro escolar.
Álbum de mariposas y flores.
Zapatos de los niños españoles en los años cuarenta.
Carteras de colegial de los años veinte (1).
Carteras de colegial de los años veinte (2).
Las lecturas de los niños españoles de la posguerra.
Lo de recomendar libros a los escolares fue, y sigue siendo, una tentación de los que gobiernan.
Barquito de papel hecho en la escuela.
Cupones de racionamiento de la posguerra.
Material para aprender a leer.
