FESTAS E VERBENAS
Galería | A troula do verán vista polos nosos lectores
FESTAS E VERBENAS
O verán chegou ao seu fin e é momento de revisar as galerías das nosas cámara e télefonos para lembrar os momentos vividos. Imaxes que trasladan aos protagonistas a momentos vividos. Esta galería compila unha selección de fotografías enviadas por lectores e usuarios a través dás redes sociais de La Región.
Imaxes de festas, verbenas, encontros e momentos de diversión que reflicten como se viviu ou verán en distintos puntos de Galicia.
Si segues revisando fotos e queres compartir os teus recordos esta iniciativa continúa aberta, polo que quen queira compartir as súas fotografías aínda pode facelo a través de mensaxe directa ou comentando as nosas publicacións nas redes sociais.
As novas imaxes poderán incorporarse a esta galería colectiva creada polos nosos lectores e lectoras.
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FESTAS E VERBENAS
Galería | A troula do verán vista polos nosos lectores
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