A troula do verán, vista polos nosos lectores
A troula do verán, vista polos nosos lectores | La Región

Galería | A troula do verán vista polos nosos lectores

FESTAS E VERBENAS

Acabouse o verán e é momento de regresar á normalidade. É inevitable revisar as galerías e revivir os momentos máis salientables das festas, verbenas e viaxes do verán. Se queres compartir os teus recordos con La Región aínda estás a tempo

O verán chegou ao seu fin e é momento de revisar as galerías das nosas cámara e télefonos para lembrar os momentos vividos. Imaxes que trasladan aos protagonistas a momentos vividos. Esta galería compila unha selección de fotografías enviadas por lectores e usuarios a través dás redes sociais de La Región.

Imaxes de festas, verbenas, encontros e momentos de diversión que reflicten como se viviu ou verán en distintos puntos de Galicia.

Si segues revisando fotos e queres compartir os teus recordos esta iniciativa continúa aberta, polo que quen queira compartir as súas fotografías aínda pode facelo a través de mensaxe directa ou comentando as nosas publicacións nas redes sociais.

As novas imaxes poderán incorporarse a esta galería colectiva creada polos nosos lectores e lectoras. 

Rivero, festas de Melias
1/19 Rivero, festas de Melias | La Regi
Grupo de amigas nas festas de Xinzo (2)
2/19 Grupo de amigas nas festas de Xinzo (2) | La Regi
Álex, Cualedro
3/19 Álex, Cualedro | La Regi
Grupo dos Celatralla, festas da Ramallosa, Celanova
4/19 Grupo dos Celatralla, festas da Ramallosa, Celanova | La Regi
Grupo de amigas nas festas de Xinzo
5/19 Grupo de amigas nas festas de Xinzo | La Regi
Boa paparota entre familiares e amigos na XXII Festa da Codorniz de Castrelo de Miño
6/19 Boa paparota entre familiares e amigos na XXII Festa da Codorniz de Castrelo de Miño | La Región
Dous amigos desfrutando da XVII edición del Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas
7/19 Dous amigos desfrutando da XVII edición del Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas | La Región
Dous rapaces degustando anguías na Festa da Anguía de Barral
8/19 Dous rapaces degustando anguías na Festa da Anguía de Barral | La Región
Dúas rapazas no Entroido Quente de Maceda
9/19 Dúas rapazas no Entroido Quente de Maceda | La Región
Agrupación moi animada da Batucada de Verín
10/19 Agrupación moi animada da Batucada de Verín | La Región
Gozando o son dos mariachis na gran festa de Avión
11/19 Gozando o son dos mariachis na gran festa de Avión | La Región
Grupo de castrexos na Festa do Esquecemento de Xinzo de Limia
12/19 Grupo de castrexos na Festa do Esquecemento de Xinzo de Limia | La Región
IV Foliada Torgueira, A Gudiña
13/19 IV Foliada Torgueira, A Gudiña | La Región
Momentos de relax na Festa da palabra, Ínsua dos Poetas
14/19 Momentos de relax na Festa da palabra, Ínsua dos Poetas | La Región
Pandereteiras na Festa do Pulpo de O Carballiño
15/19 Pandereteiras na Festa do Pulpo de O Carballiño | La Región
Tres rapazas na Festa da Istoria de Ribadavia
16/19 Tres rapazas na Festa da Istoria de Ribadavia | La Región
Unha boa conversa entre pementos, na Festa do Pemento de Arnoia
17/19 Unha boa conversa entre pementos, na Festa do Pemento de Arnoia | La Región
Unha parella na festa do Pulpo de O Carballiño
18/19 Unha parella na festa do Pulpo de O Carballiño | La Región
Unha familia reunida a carón dunha mesa na Festa da Bica, Trives
19/19 Unha familia reunida a carón dunha mesa na Festa da Bica, Trives | La Región

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