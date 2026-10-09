¿Sabe usted que uno de los grandes atractivos turísticos de Ourense está cerrado en el puente del Pilar?

¿Sabe usted que en pleno puente de octubre, uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad, las termas de O Muiño ya están cerradas? ¿Que el Concello apuesta por negar a los visitantes la posibilidad de disfrutar de esta instalación? ¿Que a ello se suma la piscina de As Burgas que lleva años con promesas de apertura incumplidas? ¿Que en esta lista negra la mitad de las de Outariz también están cerradas?