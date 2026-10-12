La Guardia Civil celebra su gran día en honor a la patrona, en fotos
La Guardia Civil celebra su gran día en honor a la patrona, en fotos | Óscar Pinal

Galería | La Guardia Civil de Ourense celebra su gran día en honor a la patrona, en fotos

DÍA DEL PILAR

La Guardia Civil de Ourense vivió el día de su patrona, la Virgen del Pilar, con una misa en la catedral y un acto en la Comandancia

La Región
La Región
Publicado: 12 oct 2026 - 13:23 Actualizado: 12 oct 2026 - 13:39

La Guardia Civil celebró a su patrona, la Virgen del Pilar, con una misa solemne en la catedral de Ourense. Un acto donde los guardias civiles presentan respeto y devoción a su patrona en el Día de la Fiesta Nacional.

Desde las 12:00 en una misa abierta al público comenzó la misa antes de continuar con los actos en la Comandancia.

Galería | La Guardia Civil celebra su gran día en honor a la patrona, en fotos
1/3 Galería | La Guardia Civil celebra su gran día en honor a la patrona, en fotos | Óscar Pinal
Galería | La Guardia Civil celebra su gran día en honor a la patrona, en fotos
2/3 Galería | La Guardia Civil celebra su gran día en honor a la patrona, en fotos | Óscar Pinal
Galería | La Guardia Civil celebra su gran día en honor a la patrona, en fotos
3/3 Galería | La Guardia Civil celebra su gran día en honor a la patrona, en fotos | Óscar Pinal

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats