Galería | La Guardia Civil de Ourense celebra su gran día en honor a la patrona, en fotos

La Guardia Civil celebra su gran día en honor a la patrona, en fotos

La Guardia Civil de Ourense vivió el día de su patrona, la Virgen del Pilar, con una misa en la catedral y un acto en la Comandancia

La Guardia Civil celebró a su patrona, la Virgen del Pilar, con una misa solemne en la catedral de Ourense. Un acto donde los guardias civiles presentan respeto y devoción a su patrona en el Día de la Fiesta Nacional.

Desde las 12:00 en una misa abierta al público comenzó la misa antes de continuar con los actos en la Comandancia.