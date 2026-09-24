¿Sabe usted que hay dos festivales culturales en Ourense que están haciendo buenas migas?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, es bonito ver como alguien lucha por la cultura en Ourense

Presentación del concierto del Ou Yeah! de Luz Casal.
Presentación del concierto del Ou Yeah! de Luz Casal. | Xesús Fariñas

¿Sabe usted hay dos festivales culturales en la ciudad que están haciendo buenas migas? ¿Que el Ou Yeah! y el OUFF han colaborado para no pisarse en sus programaciones a pesar de coincidir en fechas? -que el gran cierre en el Paco Paz de el Ou Yeah! con Luz Casal también puede ser el fin de fiesta para quien venga el 4 de octubre al OUFF? ¿que es bonito ver como alguien lucha por la cultura en Ourense?

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