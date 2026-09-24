¿Sabe usted que hay dos festivales culturales en Ourense que están haciendo buenas migas?

SEXTA PROVINCIA CON MENOS INVERSIÓN
Ourense se sitúa a la cola de España en atracción de inversión extranjera
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted hay dos festivales culturales en la ciudad que están haciendo buenas migas? ¿Que el Ou Yeah! y el OUFF han colaborado para no pisarse en sus programaciones a pesar de coincidir en fechas? -que el gran cierre en el Paco Paz de el Ou Yeah! con Luz Casal también puede ser el fin de fiesta para quien venga el 4 de octubre al OUFF? ¿que es bonito ver como alguien lucha por la cultura en Ourense?
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