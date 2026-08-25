¿Sabe usted que hay ourensanos que no pierden la cabeza porque no es posible? ¿Que a la oficina de objetos perdidos en Ourense siguen llegando cosas curiosas? ¿ue entre los estantes de la oficina se encuentra un patinete eléctrico? ¿Que no es la primera vez que alguien pierde uno de estos “vehículos”? ¿ue también hay quien ha perdido sus llaves, tarjetas o incluso partida de nacimiento?