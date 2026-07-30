Jorge Vázquez: "Nuestro objetivo a 2028 es crecer creando valor para el accionista y para el equipo que lo hace posible"

Pregunta. Un año en BME Growth. ¿Qué ha cambiado realmente para Redegal desde que cotizáis?

Respuesta. Lo resumo en una palabra: disciplina. Salir a bolsa ha sido un ejercicio de exigencia. Te obliga a explicarte con claridad, a medir mejor y a demandarte más cada trimestre. La esencia de Redegal no ha cambiado, seguimos siendo la misma compañía con la misma gente y la misma ambición, pero ahora todo lo que hacemos pasa por el filtro de contarlo bien y demostrarlo con datos. Eso, hacia dentro, nos ha hecho una empresa más ordenada. Y hacia fuera nos ha dado una credibilidad que antes teníamos que ganar reunión a reunión.

P. ¿Cuáles son los números que mejor resumen este primer ejercicio como empresa cotizada?

R. Cerramos 2025 con una facturación de 16,6 millones, más de un 20 % por encima del año anterior. Además, duplicamos el EBITDA ajustado, hasta aproximadamente 1,5 millones, que es la métrica que mejor refleja la salud operativa del negocio. Pero el número del que más orgulloso estoy no es de ingresos: es una rotación de talento del 5,1 % con más de 130 profesionales y 14 nacionalidades. En este sector, retener a la gente es tan difícil como facturar. A eso sumo más de 200 clientes y una internacionalización que empieza a pesar. Es crecimiento, pero crecimiento rentable, que es lo que le pedimos al negocio desde el primer día.

P. ¿Qué os ha dado el mercado que no hubierais conseguido por otra vía?

R. Tres cosas. Visibilidad, porque cotizar te pone en un mapa en el que una empresa española no suele aparecer. Acceso a capital para crecer con producto propio y con compras selectivas. Y una vara de medir pública: cuando cualquiera puede consultar tus cuentas, te obligas a ser mejor. Nada de eso lo compras. Y hay una cuarta, más intangible: nos ha dado la responsabilidad de demostrar que desde aquí también se puede jugar en esta liga.

P. ¿Cuál ha sido el mayor reto del año y cómo lo habéis resuelto?

R. Compaginar dos ritmos que no siempre van a la vez: el del negocio, que exige ejecutar rápido, y el de una cotizada, que exige reportar, gobernar y explicar con rigor. Al principio consume mucha energía. Lo hemos resuelto de la forma menos glamurosa posible: gobierno interno, equipo y priorización. Poner personas buenas en los sitios adecuados y aprender a decir que no a lo que nos distraía. La transparencia, que al principio parece una carga, acaba siendo una ventaja competitiva.

P. El sector digital vive una transformación acelerada por la IA. ¿Cómo está respondiendo Redegal a ese cambio y en qué os diferencia?

R. Distingo entre IA cosmética e IA estructural. La cosmética es la que se enseña en una demo y no cambia nada. La estructural es la que se mete en el proceso y mueve la cuenta de resultados del cliente. Nosotros vamos a la segunda, y por eso apostamos por producto propio como Boostic.cloud y Binnacle Data, donde la IA no es el titular, es el motor. La diferencia no está en tener la tecnología, que hoy está al alcance de todos, sino en la cultura para aplicarla con criterio y sin vender humo. Ahí es donde una empresa se juega de verdad la ventaja.

P. Sois una empresa gallega cotizada, algo todavía poco habitual. ¿Qué mensaje lanza eso al tejido empresarial de Galicia?

R. El primero y más importante: se puede. No hace falta irse a Madrid ni a Barcelona para dar el salto, se puede construir un proyecto ambicioso desde Ourense. Ese es el mensaje bonito. Pero seré honesto: para que haya más casos como el nuestro, en Galicia hace falta que miremos con más convicción a los proyectos de casa. Tenemos talento de sobra y buenas empresas, y a veces el capital, la atención y el apoyo institucional se van a buscar fuera lo que ya tenemos dentro. No lo digo como queja, lo digo como oportunidad. Si el tejido gallego apoya un poco más a los suyos, esto deja de ser una excepción y empieza a ser una costumbre.

P. ¿Qué perfil de inversor ha apostado por Redegal y qué busca en vosotros?

R. Un inversor que no busca el corto plazo, sino una historia real de crecimiento rentable y con producto propio. Gente que entiende que valemos por lo que ejecutamos, no por lo que prometemos. Hay inversores institucionales y también inversores de aquí, de proximidad, que conocen la empresa y a la gente. Y ojalá cada vez más: me gustaría ver a más capital gallego apostando por lo de casa, porque cuando el ahorro de una región se queda a trabajar en su propio tejido, gana todo el mundo.

P. ¿Cuáles son los objetivos concretos para los próximos 12-24 meses? ¿Crecimiento orgánico, adquisiciones, nuevos mercados?

R. Los tres, pero con orden. Crecimiento orgánico apoyado en producto propio, que es lo que nos da margen y recurrencia. Internacionalización, consolidando Portugal y LATAM y empujando los mercados donde ya vemos tracción, como Países Bajos e Italia. Y adquisiciones, sí, pero selectivas: solo lo que encaje con nuestra cultura y nos haga más fuertes, nunca crecer por crecer. La hoja de ruta apunta a seguir escalando hasta alrededor de 22,6 millones en 2028 con más de 4M de ebitda ajustado, generando caja y siendo rentables, y queremos llegar ahí sin romper lo que somos.

P. ¿Qué tiene que pasar para que dentro de tres años consideréis que este camino fue la decisión correcta?

R. Tres señales me bastarían. Que el producto propio pese más que hoy en nuestra cuenta de resultados, porque significará que hemos madurado. Que la gente buena siga aquí, porque el talento que se queda es la mejor prueba de que algo funciona. Y una que va más allá de Redegal: que hayamos servido para que otros proyectos gallegos se atrevan a dar el paso. Si dentro de tres años somos un poco más grandes, seguimos siendo nosotros y hemos abierto camino a los de casa, habrá valido la pena.