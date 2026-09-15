¿Sabe usted que la marca ourensana Adolfo Domínguez tuvo a una estrella modelando?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el quen cho dixo, Pablo Alborán ha hecho su debut en el mundo de la moda
¿Sabe usted que no es lo mismo modelar una estrella que tener a una estrella modelando? ¿Que parece hay una gran cantera en esto de la moda? ¿Que Pablo Alborán ha hecho su debut en este mundo y no ha dado el cante en absoluto? ¿Que lo ha hecho en el desfile de Adolfo Domínguez en la Madrid Fashion Week? ¿Que si no repite más, le cantarán eso de te he echado de menos?
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