Noche accidentada en Ourense: un herido en una colisión y un atropello a un jabalí

Dos accidentes de tráfico en la provincia de Ourense dejan una persona herida en Castadón y daños materiales tras el atropello de un jabalí en Barbadás

Imagen del atropello a un jabalí en Bentraces
Imagen del atropello a un jabalí en Bentraces | PC Barbadás

Una persona resultó herida esta pasada noche de lunes a las afueras de Ourense como consecuencia de un accidente de tráfico. Sucedió en Castadón, en la subida hacia Pereiro de Aguiar desde la capital, donde dos vehículos colisionaron alrededor de las 21:45 horas.

Hasta el lugar acudieron Urxencias Sanitarias 061, que atendieron al herido, así como el GES de Pereiro y la Guardia Civil de Tráfico.

Accidente contra un jabalí

Ya de madrugada, otro turismo sufría un accidente en Bentraces, Barbadás. El conductor atropelló a un jabalí en la OU 540, a la altura del kilómetro 8. El coche sufrió notables daños en la parte delantera, aunque no hubo que lamentar heridos.

Debido al accidente, el carril en sentido Celanova quedó afectado.

