ACCIDENTE DE TRÁFICO
Noche accidentada en Ourense: un herido en una colisión y un atropello a un jabalí
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona resultó herida esta pasada noche de lunes a las afueras de Ourense como consecuencia de un accidente de tráfico. Sucedió en Castadón, en la subida hacia Pereiro de Aguiar desde la capital, donde dos vehículos colisionaron alrededor de las 21:45 horas.
Hasta el lugar acudieron Urxencias Sanitarias 061, que atendieron al herido, así como el GES de Pereiro y la Guardia Civil de Tráfico.
Ya de madrugada, otro turismo sufría un accidente en Bentraces, Barbadás. El conductor atropelló a un jabalí en la OU 540, a la altura del kilómetro 8. El coche sufrió notables daños en la parte delantera, aunque no hubo que lamentar heridos.
Debido al accidente, el carril en sentido Celanova quedó afectado.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Noche accidentada en Ourense: un herido en una colisión y un atropello a un jabalí
LA MÁS POBRE DE GALICIA
Cae la pobreza en Ourense, pero aún castiga a uno de cada cinco hogares
EN MÍNIMO HISTÓRICO
Solo una de cada tres familias ourensanas tira de la huerta para ahorrar
Lo último
TEATRO DA DIÁSPORA
Buenos Aires: el gran escenario gallego
PRIMEROS NACIMIENTOS
Coral da la bienvenida al 2026 como la primera bebé del año en Ourense
OBITUARIOS
Despedidas que dejan gran pesar en Ourense