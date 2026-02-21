¿Sabe usted que ocurriría si los vecinos de la city acudiesen hoy a las urnas a elegir alcalde?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la opinión de los ourensanos si tuvieran que elegir hoy alcalde
¿Sabe usted que ocurriría si los vecinos de la city acudiesen hoy a las urnas a elegir alcalde? ¿Habría cambios significativos o más de lo mismo? ¿Están haciendo los deberes los partidos que aspiran a pintar algo en el Concello para modificar el escenario o caminan hacia un tercer fiasco? ¿...Y qué opinarán los ciudadanos de la peripecia jacomiana haciendo que hace de alcalde? Atentos a La Región del finde.
