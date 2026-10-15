La ourensana Adriana Domínguez abre el ciclo “Inspirando Presentes” como ejemplo de sucesión empresarial

El ciclo “Inspirando Presentes” de la Xunta de Galicia estrenó su ronda de conferencias con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones la realidad de las mujeres en puestos de responsabilidad. Esta iniciativa busca dar voz al talento de las profesionales gallegas y huir de idealizaciones, explicando las dificultades prácticas que implica estar al frente de una empresa.

El escenario elegido para esta primera cita fue el showroom de Adolfo Domínguez en San Cibrao das Viñas. Allí, su presidenta ejecutiva, Adriana Domínguez, repasó su experiencia al frente de la firma textil. Durante la charla se abordó la exigencia que supone ocupar los cargos donde se toman las decisiones, así como el proceso de dar continuidad a un legado asumiendo los retos de una nueva etapa.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, participó en el acto y puso en valor la trayectoria de la directiva como un claro ejemplo a seguir en el sector. En su intervención, recordó que no hay una única manera de dirigir y que cada profesional forja un camino propio lleno de desafíos. Entre los asistentes estuvieron también la alcaldesa de la localidad, Marta Nóvoa, y otras regidoras de la provincia.

Este programa se presentó previamente en Lugo con la empresaria Tona Martínez y continuará próximamente para dar voz a otras profesionales, como la fiscal delegada de violencia de género, Elena Steinger, o la artesana Idoia Cuesta.