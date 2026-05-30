Ourense, a la cabeza española en prevalencia de casos de esclerosis múltiple

184 CASOS POR CADA 100.000 HABITANTES

El jefe de Neuroloxía del CHUO liga la genética vikinga con el riesgo de contraer esclerosis múltiple

Mesa informativa de Aodemper sobre la esclerosis múltiple a la entrada del CHUO.
Mesa informativa de Aodemper sobre la esclerosis múltiple a la entrada del CHUO. | José Paz

La esclerosis múltiple sigue rodeada de interrogantes. Con motivo de su día mundial, que se conmemora este sábado, Aodemper (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras) instaló ayer una mesa informativa en el CHUO para visibilizar una patología cuya incidencia en la provincia es líder a nivel nacional.

El jefe del servicio de Neuroloxía del CHUO, Daniel Apolinar, explicó que el perfil del enfermo es especialmente complejo. “Afecta generalmente a gente joven, en edad laboral”. La esclerosis, añade, es entre dos y tres veces más frecuente en mujeres y puede provocar importantes secuelas relacionadas con la movilidad o el deterioro cognitivo. Sin embargo, destaca que hay grandes avances. “Tenemos tratamientos que están permitiendo reducir su progresión”, señala.

Ourense presenta la tasa de prevalencia más elevada a nivel estatal, con 184 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra que ha llamado la atención de los especialistas y para la que Apolinar apunta varias hipótesis. “Nuestro clima tiene pocas horas de luz solar y hemos constatado déficit de vitamina D en el 95 o el 99 % de nuestros pacientes”, explica. A ello suma un posible componente hereditario vinculado a antiguos asentamientos del norte de Europa, zonas con una elevada prevalencia de esta patología. “Galicia fue muy propensa a invasiones y asentamientos vikingos. Es una forma de haber transmitido la genética”, apunta.

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