En Ourense se practican 250 ostomías cada año

El CHUO reunió este martes en el Centro Cultural Marcos Valcárcel a profesionales de distintas especialidades en una jornada centrada en el abordaje integral de las ostomías, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes desde una perspectiva coordinada y multidisciplinar. El encuentro, dirigido principalmente a enfermería, puso el foco en la formación continua y en la necesidad de adaptar los cuidados a una realidad cada vez más presente.

Una ostomía es una intervención quirúrgica mediante la cual se crea una abertura artificial (estoma) para permitir la salida de heces, orina o aire cuando el organismo no puede hacerlo de forma natural, con un impacto relevante en la vida del paciente.

En el área sanitaria de Ourense, la incidencia es significativa. Solo en cirugía general se practican unas 150 ostomías al año. A estas se suman entre 50 y 60 derivaciones urológicas y alrededor de 50 traqueostomías anuales, aunque los datos han disminuido en los últimos años. En Galicia viven alrededor de 7.000 personas con una ostomía y cada año se registran unos 1.200 nuevos casos, lo que refuerza la necesidad de mejorar la formación y la coordinación asistencial.

La jornada abordó no solo aspectos clínicos, sino también el impacto psicológico, social y nutricional en los pacientes. La enfermera especialista en este campos María Riveiro indica que uno de los mayores avances en los últimos años es la ostomía virtual. “É unha técnica que permite planificar previamente a ubicación do estoma e mejorar a adaptación do paciente”, explica.

Entre los temas tratados en las jornada, destacó la alimentación en pacientes ostomizados o la laringe y faringe tras estas actuaciones.