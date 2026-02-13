¿Sabe usted que Ourense está viviendo un idilio con las tiendas de decoración y bricolaje? ¿Que a la próxima apertura de una tienda de Leroy Merlin en el centro de la ciudad hay que añadir otro gigante como Obramat? ¿Que si no fuera suficiente con estos dos centros llegará pronto la cadena danesa de decoración Jysk? ¿Y que ya ha iniciado la selección de personal para su nuevo proyecto?