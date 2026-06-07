Parque Acuático de Monterrei 2026: nuevas atracciones, fechas y precios para este verano

El parque acuático de Monterrei ya tiene fecha para el inicio de la temporada de verano 2026. Las instalaciones abrirán sus puertas el próximo 19 de junio y permanecerán en funcionamiento hasta el 13 de septiembre, incorporando importantes novedades a lo largo de los próximos meses.

La principal noticia para los visitantes es que el recinto estrenará nuevas zonas de ocio y atracciones conforme avancen las obras de ampliación actualmente en ejecución. La apertura será progresiva, por lo que las tarifas se mantendrán inicialmente sin cambios respecto al año pasado y se actualizarán cuando entren en servicio las nuevas instalaciones, previsiblemente durante el mes de julio.

Las novedades del parque acuático de Monterrei en 2026

Entre las principales incorporaciones previstas destaca la construcción de una nueva zona de relax que contará con un atractivo río lento rodeado de espacios verdes, una de las actuaciones más esperadas por los usuarios.

Además, las siguientes fases del proyecto incluirán:

Nuevos toboganes acuáticos.

Un parque multiaventura.

Más espacios de ocio familiar.

Nuevas áreas verdes y de descanso.

Estas actuaciones forman parte del plan de ampliación impulsado conjuntamente por la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense.

Qué instalaciones ya están disponibles en Monterrei

Mientras avanzan las nuevas obras, los visitantes podrán seguir disfrutando de las zonas que entraron en funcionamiento en 2024 gracias a la primera fase del proyecto.

Entre ellas destacan:

Piscina de olas.

Piscina infantil.

Piscina de relax.

Zona splash.

Juegos acuáticos.

Atracciones para niños y familias.

Precios del parque acuático

La Xunta ha confirmado que los precios de acceso durante el inicio de la temporada serán los mismos que en 2025.

Sin embargo, cuando entren en funcionamiento las nuevas áreas actualmente en construcción, las tarifas se actualizarán para adaptarse a la ampliación de servicios y atracciones disponibles. La previsión es que este cambio se produzca a partir de julio.

Más de 70 trabajadores para la campaña de verano

Para garantizar el funcionamiento del recinto durante toda la temporada, la Xunta ha adjudicado la gestión integral del complejo a la empresa Osventos Innovación en Servizos.

La campaña de verano contará con más de 70 profesionales, incluyendo 30 socorristas acreditados, personal sanitario, trabajadores de mantenimiento, limpieza, taquillas, cafetería y supervisión.

Monterrei, referencia en Galicia

El parque acuático continúa creciendo gracias a una inversión global cercana a los 13 millones de euros. La Xunta de Galicia ha destinado 9 millones de euros a la primera fase y a la transformación del área deportiva del complejo, mientras que la Diputación de Ourense ejecuta actualmente nuevas actuaciones valoradas en más de 3,6 millones de euros para completar el proyecto.