¿Sabe usted que el PSOE de Ourense no estaba avisado para preparar los candidatos del Congreso y el Senado?

¿Sabe usted que Pedro Sánchez no avisó al PSOE local de que tuviera preparados a los candidatos del Congreso y el Senado antes de convocar elecciones? ¿Que tampoco se lo esperaban en los cuarteles locales del PP y el BNG que siguen barajando posibilidades? ¿Que puede haber cambio de cromos de caras conocidas que pasan del Congreso al Senado? ¿Que los que parecen tener plaza por oposición siguen adelante?