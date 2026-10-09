¿Sabe usted que el PSOE de Ourense no estaba avisado para preparar los candidatos del Congreso y el Senado?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el quen cho dixo, puede haber cambio de cromos de caras conocidas que pasan del Congreso al Senado
¿Sabe usted que Pedro Sánchez no avisó al PSOE local de que tuviera preparados a los candidatos del Congreso y el Senado antes de convocar elecciones? ¿Que tampoco se lo esperaban en los cuarteles locales del PP y el BNG que siguen barajando posibilidades? ¿Que puede haber cambio de cromos de caras conocidas que pasan del Congreso al Senado? ¿Que los que parecen tener plaza por oposición siguen adelante?
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