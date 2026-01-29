La regularización exprés beneficia a 5.000 inmigrantes en la provincia de Ourense

La aprobación en el consejo de Ministros de la tramitación urgente extraordinaria para la regularización de inmigrantes en situación irregular, tiene un gran impacto en la provincia de Ourense, donde hasta más de 5.000 personas se podrán beneficiar de esta nueva medida, acreditando cinco meses de estancia previos al inicio de 2026.

Según el Foro Galego de Inmigración hasta un 10% de los extranjeros está en una situación irregular, lo que supone que en la provincia la cifra se dispare hasta los cinco millares (en el 2025 se registraron más de 51.000 personas nacidas en el extranjero). Sin embargo, desde la Asociación Ourensá-Venezolana Alma Llanera advierten que este número se podría disparar hasta los 10.000 inmigrantes en dicho estatus, pero son cifras complicadas de determinar con exactitud debido a la propia situación sin registro de estas personas.

El Foro Galego de Inmigración matiza que la regularización no solo afectará a personas en situación administrativa irregular, sino también a solicitantes de asilo. “Parece que tamén van a entrar, entón tamén se beneficiarían aínda que non estén en situación irregular”, explican, lo que ampliaría el alcance real de la medida en la provincia.

Para las asociaciones que trabajan directamente con la población migrante, el decreto supone un alivio largamente esperado. “No estamos aquí en situación irregular porque es lo que queremos y es lo ideal, es que el sistema no nos permite regularizarnos, por lo que esta medida dignifica y ayuda a la integración”, subrayó Lorenzo González, portavoz de Alma Llanera.

No obstante, también reclaman que esto no sea solo un parche y que genere jurisprudencia y estabilidad para los inmigrantes. “Ojalá fuera una ley, discutida en el Parlamento, y no un decreto, algo a largo plazo que se mantenga en el tiempo, dando igual el color del partido político que gobierne”, manifestó el portavoz, que resaltó que “no vendría mal que junto con ese decreto se aprobaran algunas modificaciones en cuanto al sistema de migración o de regularización de inmigrantes”, debido a que considera las citas de extranjería ineficientes por “una página web que está totalmente fuera de servicio”.

El acceso a un empleo es una de las grandes esperanzas para los miles de personas que están en esta circunstancia y el nuevo decreto puede tener un gran impacto en la provincia. “Ourense es una provincia que a nivel de empleabilidad para personas irregulares no está tan abierta como Madrid o Barcelona”, señalan desde la Asociación Avante, por lo que ven esta noticia como una esperanza para la inserción laboral del colectivo: “Una vez que se regularicen, lo ideal es que todos puedan trabajar”.

Así a todo consideran la vivienda como el punto más importante. “En cuanto la persona esté irregular lo que más complicado se le hace es conseguir una vivienda”, indican.

El aumento de trámites ya se deja notar en la administración. La Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Ourense gestionó en 2025 un total de 4.866 expedientes, 1.264 más que el año anterior, con un notable incremento tras la entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo.

A este esfuerzo se suma la labor de entidades sociales como Cruz Roja, que atendió a más de 1.100 personas en la provincia debido al Proyecto de Atención de Personas Inmigrantes. Desde el organismo valoran la regularización como “un reconocimiento de derechos y de dignidad” para personas que ya forman parte de la sociedad ourensana.