¿Sabe usted que todo va tan bien resuelto en Ourense, que el (des)gobierno se fue de fiesta?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el gobierno de Ourense aprovecharon la recepción de la Embajada China para darse una vuelta por Madrid

Alguien volvió fardando de proximidad con el embajador Jing Yao.
Alguien volvió fardando de proximidad con el embajador Jing Yao.

¿Sabe usted que se ve que anda todo tan bien resuelto en Ourense, que el (des)gobierno se fue de guateque? ¿Que aprovecharon la recepción de la Embajada China para darse una vuelta por Madrid? ¿Que alguno volvió fardando de proximidad con el embajador Jing Yao? ¿Que tampoco se han concretado los beneficios, pero eso no es lo es importante, porque la ciudad va como un cohete?

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